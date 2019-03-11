親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

家長會長猥褻15次「男女不拘」 判8年6月還嫌重

2019-03-11 11:10聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子熊清源擔任縣內國小、國中家長會長與某鄉鎮躲避球協會會長期間，利用職務之便、提供學生到養雞場工作的機會，猥褻6男1女，除強吻、摸女學生胸外，也手淫睡覺的男學生。屏東縣社會處通報警方，事件才曝光。屏東地院計算熊犯案15次，對象有的還不滿14歲，依利用權勢猥褻、強制猥褻、乘機猥褻等罪判他8年6月徒刑；熊接連上訴，最高法院駁回定讞。

熊清源長年擔任國中小學的家長會長、球類運動協會會長，他在法院審期間，花了355萬和全部的被害人和解，不過法官認為道歉和賠償不足以贖其罪，也無法使被害人所受傷害獲回復。

2016年4月24日凌晨2點，熊因和13歲的男童到台東看柔道比賽，下榻台東一家飯店，但他卻趁男童睡覺時搓揉對方生殖器，男童驚醒、撥開他，但熊卻依然故我。熊食髓知味，2小時後換對另一名12歲的男童下手。

除了趁帶學生到外地看球賽夜宿猥褻外，熊清源因經營養雞場，也提供少年工作機會，有少年工作完畢休息，醒來發現褲子竟被褪至腿部，發現遭熊「打手槍」。

前年11月3日傍晚，熊藉口要求14歲的女學生幫他處理文書資料，邀她外出，詎料女學生慘遭祿山之爪和強吻。熊在猥褻女學生後，假面具遭拆穿，經清查，一年多來共6男1女遭狎侮。

熊清源落網時坦承是為了滿足性慾，才利用雇主身分、或身為學校家長會會長、運動協會會長與學生相處的機會，猥褻這些學生。

熊認為一審被判了8年6月「太重了」，提上訴。但二審認為這些學生不是養雞場的工讀生，就是熊擔任家長會長、運動協會的學生，他本該照顧、輔導，卻反而一再利用經濟、身分優勢逞惡。

高等法院高雄分院認為，光是對未滿14歲的男童犯強制猥褻等4罪，總計刑度就達14年，而一審對4罪僅各量處3年2月，已接近最低刑度，何況熊還有成年人故意對少年犯強制猥褻2罪、故意對受監督之少年犯利用權勢猥褻2罪、故意對少年犯乘機猥褻2罪、故意對兒童犯乘機猥褻2罪、故意對少年犯強制猥褻3罪，前後15罪總計定應執行刑可達9年6月，則原判決最後只定刑8年6月，並無濫權，駁回熊上訴。

最高法院認同二審見解，認為認事用法無不合，量刑也算妥適，駁回熊上訴定讞。

男子熊清源擔任縣內國小、國中家長會長與某鄉鎮躲避球協會會長期間，利用職務之便、提...
男子熊清源擔任縣內國小、國中家長會長與某鄉鎮躲避球協會會長期間，利用職務之便、提供學生到養雞場工作的機會，猥褻6男1女15次，被依利用權勢猥褻等罪判刑8年6月定讞。示意圖／ingimage
分享

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57

瘋狂砍死女組頭 凶殘翁竟淚訴：拜託法官不要判太重

2019-03-11 11:11

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

辦群交趴收費「射影師」穆川申遭起訴妨害風化

2019-03-11 10:47

山老鼠盜紅檜太可惡 檢請院方重罰併科10倍以上罰金

2019-03-11 10:42

谷阿莫GG了？二次創作是不是一種權利

2019-03-11 10:28

台商刺探「調查官」同學 涉發展組織未遂遭起訴

2019-03-11 10:05

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

疑大陸海產8噸賣光光躲過走私罪 船長最後判這麼輕

2019-03-10 21:25

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05

醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

立委補選前最後一周 南檢4件選他字案

2019-03-10 14:57

製傳女性友人裸體合成照害離婚 男稱好玩判賠6萬元

2019-03-10 14:27

基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23

影／恐怖客運超車還急切道 民眾罵拿乘客命開玩笑

2019-03-10 14:20

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

再審判無罪定讞 蘇炳坤獲准刑事補償445萬

2019-03-10 13:20

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

蛋洗韓國瑜、噴漆郭國文服務處 蔡男3萬元交保

2019-03-10 13:10

醉女答應男上兵開房睡覺 他踰矩摸胸慘賠10萬

2019-03-10 13:00

拿小三接吻照當手機桌布 老公要離婚還嗆妻自私

2019-03-10 12:59

公投法第12案施行法草案拚二讀 伴侶盟反對

2019-03-10 12:53

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

陳子敬曾讚他辦案如庖丁解牛 台南市刑大小隊長榮退

2019-03-10 12:22

買二手車被當賊後又被罰 提告喊冤法官還他清白

2019-03-10 12:20

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

「全台最貴停車場」法拍一波三折 第三拍時間尚未定案

2019-03-10 10:13

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

爭當鄰長8旬翁手段超凶狠 打破老哥頭害他險死判重刑

2019-03-10 09:51

只是沒幫住戶開門 保全挨罵「你讓祖先蒙羞」

2019-03-10 09:38

和酗酒父互毆害他吐血慘死 法官體諒兒子給緩刑

2019-03-10 09:37

「穿性感內褲很好看」 老公小三鹹濕對話洩婚外情

2019-03-10 09:33

緩刑內酒駕竟獲緩起訴 律師：檢方「佛心」罕見

2019-03-10 09:05
看更多

熱門文章

噁！ 店員把濕襪子放微波爐「烘乾」 還PO網炫耀

2019-03-10 17:19

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

蘇澳民宅氣爆奪3命 疑煮麵未注意而釀禍

2019-03-10 16:31

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

聚眾鬥毆 政院急修法「逾3人就算 不解散現行犯逮捕」

2019-03-11 00:22

酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

連續擴大強勢臨檢 中和警：此為江湖所稱「封城掃蕩」

2019-03-10 12:51

強迫女友內射口爆被控性侵 色男求輕判：我品學兼優

2019-03-10 19:35

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23

4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

國道三號遊覽車被撞翻覆1死32傷 警：轎車水漂打滑

2019-03-10 15:17

鬥毆換局長有商機？ 網友笑：可組團打架賣局長保證班

2019-03-10 14:50

影／基隆清晨大火燒掉3條狗命 消防局：使用電暖爐不慎

2019-03-10 11:34

統促黨槓上館長 直接到林口堵人播送三字經

2019-03-10 15:49

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

先買點數才能嘿咻 男子險被騙3萬元

2019-03-10 11:34

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

再審判無罪定讞 蘇炳坤獲准刑事補償445萬

2019-03-10 13:20

看護忙著聽音樂！ 98歲翁坐輪椅腳著地「磨到見骨」

2019-03-11 10:13

影／恐怖客運超車還急切道 民眾罵拿乘客命開玩笑

2019-03-10 14:20

公投法第12案施行法草案拚二讀 伴侶盟反對

2019-03-10 12:53

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

三年二度酒駕今撞死晨運婦人 檢聲押院方10萬元交保

2019-03-10 22:05

影／小王飆11公里甩掉趴車男 夫枉死挽不回爬牆妻

2019-03-10 15:00

所長大喜宴客不忘宣導 賓客喝采稱是「警民聯繫」

2019-03-10 17:37

1瓶礦泉水1萬元？ 超商獲意外財暖警好心送還

2019-03-10 20:47

公然聚眾認定標準放寬 律師憂侵害集會自由

2019-03-11 00:04

醉女答應男上兵開房睡覺 他踰矩摸胸慘賠10萬

2019-03-10 13:00

影／台南市發生打架衝突 警方：堂兄弟家務事非聚眾鬥毆

2019-03-11 08:59

帶女兒逛賣場遭陌生人撫摸 媽媽氣PO網提醒網友小心

2019-03-10 16:29

酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05

以為過1晚酒退 男駕車撞死晨運婦

2019-03-11 00:20

他堅稱自用「買多才優惠」 持86包毒咖啡獲無罪

2019-03-10 15:52

高雄第4輛RAV4失竊 車主心痛PO竊賊持長桿身影

2019-03-10 23:29

醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56

酒店夜店一再生事 蘇貞昌：我讓你不能樂業

2019-03-10 13:45

苗警長率隊臨檢約制 宣示警方強勢勤務決心

2019-03-10 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top