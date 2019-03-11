辦群交趴收費「射影師」穆川申遭起訴妨害風化

2019-03-11 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



攝影師穆川申（本名蔡哲凱）前年底遭網友爆料找數名男女大搞「群交趴」，並在網上瘋傳有3名身材姣好女大生全裸背對鏡頭的IG截圖，經媒體報導後鬧得沸沸揚揚，台北地檢署主動分案調查。他辯稱辦趴是為藝術創作，而收錢只是酒水費並未營利，且照片是「7男戰6女」，檢察官認定蔡已涉犯刑法第231條圖利使人為性交或猥褻罪，今依法起訴。

檢警調查，有女網友前年底在網路論壇《Dcard》發文「尋找公廁主人」，內容爆料有「射影師」以拍照名義收費找多名男女辦「群交趴」，還貼出該名攝影師的IG截圖，照片上有三名年輕女孩全裸背對鏡頭，文中還寫道「那天是6位女生與7男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了」。

該篇文章隨即引發熱烈討論，媒體報導後，台北地檢署婦幼專組主任檢察官黃冠運在網路上蒐集資料，確認北檢有管轄權後分案偵辦。檢察官查出，參加群交趴的男方每場要付2000至3000元酒水費，女方除免費還會補貼數百元至上千元不等的「車馬費」。

檢警根據網路照片，從房型內觀等線索查出蔡至少在台北市、新北市和台南永康的汽車旅館辦過7場群交趴，每次參加者約3至7人。檢警在去年8月10日發動搜索約談，訊後依涉犯妨害風化罪，諭令以6萬元交保。

據了解，蔡否認犯罪，辯稱崇拜日本情慾攝影大師荒木經惟，自己僅想藉此拍攝藝術照，無營利意圖，向男方收取費用只是平衡辦趴成本。檢方認定蔡藉收費營利，自己也免費獲得拍攝作品的機會而有對價關係，涉妨害風化，今依法起訴。