開名車卻嫌200元停車費太貴？兩好友合謀逃票一起被判刑

2019-03-11 10:57 聯合新聞網 綜合報導



能夠買下百萬名車通常代表駕駛具有一定的身價，但想不想繳停車費則是另外一回事。台北市傳出從事業務工作的林姓男子因為不想支付每日200元的停車費，和好友廖姓男子合謀利用停車場設備漏洞逃票。停車場在調閱監視畫面後發現開著百萬名車的兩人的逃票畫面後提告，兩男於是提出5萬元的和解金額。

兩男子利用自動繳費停車場的設定漏洞想出逃票策略，卻被監視器拍下。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

家住新北市土城區的林男平常上班時都將車輛停在台北市安東街上一間付費停車場，該停車場按時計費，一日停車費最高上限200元。為了省下這筆停車費，他與同住土城的廖姓男子合作，由買了月票的廖男先將車開進停車場以刷票離場方式讓出口處閘門開啟，林男再將車輛由出口閘門駛入。下班時兩人則約好離場時間，緊連著一同離場。兩男皆為駕駛百萬名車的有車階級，卻利用此手法省掉多次的停車費用。

2017年8月該停車場發生系統異常，管理人員調閱監視畫面後發現兩男的逃票手法因此報警處理。兩男到案後坦誠逃票，並承認以相同手法進行了多日，提出5萬元的和解金欲與停車場進行和解。檢方認定兩人行為涉嫌詐欺，除了最後兩人以5萬元和停車場和解外，台北地方法院也判處兩人拘役10天，緩刑2年。

兩男在停車場中的逃票畫面曾被網友PO上「爆料公社」，遭網友評論「省200換前科紀錄」、「活成這樣也蠻可悲的」，如今監視器畫面已遭移除。