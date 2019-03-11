大哥出面索債馬到成功 小弟卻捲款潛逃

2019-03-11 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民曾男擁有對林男的百萬債權，委託友人的小弟沈男多次向林討債未果後，曾又委請友人「博吉仔」向林的家人催討，沈男陪同前往索債，林的妻子鄭婦願賠20萬，由沈代為保管，沈取得款項後，駕車捲款潛逃，台中地院今天依侵占罪將他判刑7月。

合議庭審酌，沈男侵吞20萬元款項，駕車捲款潛逃，造成被害人曾男受有財產損失，犯後否認犯行，態度惡劣，甚至當庭對林姓證人出言不遜，犯後無悔意，予以判刑。

判決書指出，37歲的沈男得知曾男在台中市烏日區溪南路經營萬客來檳榔攤，曾對有101萬的債權，並持有林所簽發的多張本票。曾委請「阿隆」代為向林討債，但「阿隆」工作繁忙，託「大海」負責處理，「大海」再叫沈男多次至林的住處討債未果。

曾男因委請「阿隆」討債未果，又委由「博吉仔」向林的家人催討債務，林的大哥不堪其擾，同意去調解委員會調解，第一次調解雙方已於金額初步達成共識。

106年2月20日進行第二次調解，沈男陪同曾男至台中市烏日區調解委員會，林男的妻子鄭婦同意償還20萬元，由林的哥哥提領20萬交給鄭婦，再轉交給調解委員號在桌上。

沈男則代曾男清點及保管20萬元，然後駕車載曾男返回萬客來檳榔攤，曾男下車後，沈男就駕車離去，拒絕返還20萬元給曾男。