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4公升強鹼潑主管害雙眼全瞎 狂男稱給他小小教訓

2019-03-10 23:18聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園胡姓男子去年9月18日和紀姓主管大吵，朝他掐脖恐嚇「一命換一命！」遭到免職，胡竟心生怨恨，拿4公升強鹼溶液朝紀的頭淋下去，害他雙眼幾乎全瞎；事後胡辯稱只是想給他「一個小小教訓」，法院痛斥胡手段激烈各依重傷害、傷害及恐嚇，判他8年7個月徒刑。

檢警調查，胡男（61歲）當天下午5點多在任職的纖維公司染房內，因不願完成工作被紀責罵，跟著進辦公室掐住紀脖子恫嚇「我自己單身1個人，沒有家室的牽掛，1命換1命！」廠長得知後將胡免職處分。

胡心有不甘，隔天ㄧ早6點多到公司用水桶裝了3瓢氫氧化鈉溶液，躲在2樓倉庫見紀到場後，趁其不備從後整桶朝他頭往下潑，紀痛的大叫往外衝呼救，送醫急救後雙眼遭腐蝕幾乎失明；胡犯案後手機關機、沒有回租屋處，遭逮後檢方以他犯重罪有逃亡之虞聲押獲准。

審理時胡坦承裝了約4公升液鹼朝紀潑，但辯稱「只想給他一個小小的教訓，沒想讓他失明」，也否認有講一命賠一命等語，表示當時說自己年紀大工作不好找，請他留1碗飯給我吃，但工廠監視器影像中，紀的妹妹詢問他時，胡當時就坦承有講該恐嚇語，其他在場同事也指證歷歷。

紀男證稱，強鹼PH值非常高，大約15、16，當天上班穿雨鞋時，胡就在背後朝他頭淋下去，且水量很大從頭到嘴巴、身體都是，後來眼睛就沒辦法張開了。

醫院診斷指出，紀雙眼受化學藥劑損傷至疼痛模糊，雙眼輪部幹細胞完全受損無血管、角膜完全損壞，出現白內障，視力僅能看到手指晃動，雙眼球也開始萎縮，傷勢極不樂觀，最終會完全失明，就算接受角膜、輪部幹細胞移植也無法治癒，幾乎永久不可能恢復。

法院認為，胡自稱知道液鹼危險具腐蝕性，卻仍朝紀頭部潑淋，造成大面積包含脆弱眼睛部位重創，主觀上故意明確；審酌他用激烈手段，造成紀幾乎瞎眼，其容貌、身體得面對手術後疼痛、感染風險，身心痛苦不可言喻，且胡至今仍未和解，各依重傷害、傷害及恐嚇將他判刑。

胡男拿4公升氫氧化鈉強鹼液朝紀姓主管潑，害他雙眼幾乎完全失明。示意圖／ingim...
胡男拿4公升氫氧化鈉強鹼液朝紀姓主管潑，害他雙眼幾乎完全失明。示意圖／ingimage
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