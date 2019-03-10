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酒駕撞死高中生 嫌犯竟只拿2萬元想和解

2019-03-10 22:46聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三峽區日前發生1起酒駕撞死高中生事件，但肇事駕駛事後不僅態度輕浮，還拿了2萬元就想要與家屬談和解，讓死者家屬難以接受，痛罵肇事的酒駕男子「難道1個16歲的生命就只值2萬塊錢？」

被撞死的曾姓高中生年僅16歲，還是三峽某高中的明星運動員，卻因為1月5日晚間6點，在三峽區建安路要載一名廖姓同學返家的途中，遭到酒駕的李姓男子（51歲）撞上。

坐後座的廖姓同學雖也受傷送醫，但沒有生命危險，可是曾姓高中生不僅機車遭撞爛，大腿皮肉也慘遭削掉一層血肉模糊，人更是陷入重度昏迷，在醫院躺了10多日後因器官衰竭不幸往生。

可是令家屬無法接受的是，肇事的李姓男子不僅沒有關心曾姓高中生急救情形，還態度輕浮地說「沒有看到撞到人」就不聞不問，直到10多日後曾姓高中生傷重不治，李男才拿著2萬元要向家屬談和解，讓死者大罵「難道1個16歲的生命就只值2萬塊錢？」

曾姓死者的哥哥表示，雖然弟弟是無照駕駛也有錯，但肇事者當下不僅酒駕上路，還是在路口直接攔腰撞上機車，機車當場就被撞得粉碎，事後的態度更是惡劣，讓死者哥哥怒吼「拿2萬塊錢來和解是什麼意思，如果錢可以解決，我把所有積蓄給他（李男），他把我弟還給我！」

警方則表示，車禍後經酒測李姓男子酒測值達0.35毫克，已先依公共危險罪移送法辦，而因曾姓高中生住院10多日後急救無效傷重不治，目前已將肇事的酒駕李男改依過失致死罪嫌偵辦。

肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
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遭撞死的高中生年僅16歲，還是學校的角力隊運動選手，美好前程卻斷送在酒駕車禍之中...
遭撞死的高中生年僅16歲，還是學校的角力隊運動選手，美好前程卻斷送在酒駕車禍之中。翻攝自臉書
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肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
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肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
肇事的李姓男子，事後竟想拿2萬元就想向家屬談和解，讓家屬難以接受。翻攝自臉書
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