疑大陸海產8噸賣光光躲過走私罪 船長最後判這麼輕

2019-03-10 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄籍「明昇鴻號」漁船前年被控走私大陸花蛤8500多公斤，但偵辦期間葉姓輪機長及黃姓船長卻涉把花蛤以1萬5000元全賣出，法院因事證不足只能判無罪確定；但檢方另針對賣掉證物部起訴，高雄地院依犯隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，各判葉、黃3月及2月徒刑，皆得易科罰金，沒收1萬5000元，可上訴。

判決指出，葉姓（76歲）、黃姓（62歲）2017年1月13日被海巡署查扣疑似走私花蛤8502.97公斤，海巡署並先將花蛤交由兩人代保管、也簽立「海巡署南巡局高雄第一機動查緝隊責付物品代保管單」，卻在同月間，葉就以1萬5000元把花蛤都賣掉。

檢方另簽分偵辦此案時，葉姓男子承認賣出，但因有冷藏存放問題，他否認故意隱匿扣案證物，辯稱「我不是神仙，我是人，別人無法保管的物品，我也無法保管」；黃則認有幫忙搬運。

法官認為，疑似走私的漁貨雖是葉、黃人所有，但公務機關依法扣押、並交由2人保管，就不得擅自出售他人，犯罪事證明確，考量2人認罪，且花蛤數量不少，沒經冷藏極易腐敗、保管確有現實的困難，判葉3月及黃2月徒刑。