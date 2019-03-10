強迫女友內射口爆被控性侵 色男求輕判：我品學兼優

2019-03-10 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市王姓男子在2年前到北區一家個人工作室消費時，認識女子「小夏」（化名），兩人成為男女朋友後，但交往時，兩人常有口角，前年底王等小夏服務完客人後，壓制小夏在床上，並在小夏下體內射精，隨後還不滿足，還要在小夏嘴巴中射精，但被拒絕後，僅射精在小夏脖子上，小夏事後與友人一起報案；台中地院審理時，王向合議庭求情，稱自己「品學兼優」，還有高堂要撫養，且只是一時「情境判斷錯誤」，未獲合議庭採信，依強制性交罪，判刑3年4月。

王在一審審理時，向合議庭辯稱，他與女子小夏是男女朋友關係，承認案發當天有發生兩次關係，且射精，但否認小夏有哭泣，當時只是「一時情境判斷錯誤」，他跟小夏有過多次的性行為，也曾分手又復合，沒有犯罪意圖，他還會陪小夏的小孩打球、教小孩念書，希望法官考量他品學兼優，沒有前科，還有高齡老母要撫養，判他無罪或輕判。

合議庭審理後認為，王雖然跟被害人是男女朋友，但王沒有尊重被害人的身體自主權，違反意願，行為不可取，且犯後否認犯罪，也沒有跟被害人達成和解，另外王的情況也沒有「情輕法重」足以輕判，或值得憐憫之處，依妨害性自主罪嫌，判3年4月徒刑，全案可上訴。

判決指出，王姓男子在2017年10月間，在女子小夏經營的個人工作室消費而認識，兩人成為男女朋友後，常因細故爭執，王在同年12月又發生口角，王不滿下在同年12月28日上午9時許，等小夏服務完客人後，進入小夏的工作室，將小夏壓制於床上，並強行脫去小夏的衣褲，但小夏反抗，王就呼小夏巴掌，還把小夏壓在地板上，讓小夏順從。