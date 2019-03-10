酒駕撞死晨運婦人 籌不出50萬交保金新北檢改聲押

2019-03-10 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



曾酒駕被逮的呂姓男子，自稱昨天晚餐時飲酒，今天清晨開車出門準備前往果菜市場批發貨品；結果呂因喝酒加上天色昏暗視線不佳，撞上穿越馬路的晨運呂姓婦人，呂婦被撞飛將近十公尺，頭部重創，送醫宣告不治。警方將呂依公共危險及過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，因呂籌不出50萬元交保金，改向法院聲請羈押。

新北地檢署指出，55歲呂姓男子酒後駕車致人於死，罪嫌重大、惡性非輕；呂酒測濃度為每公升0.18毫克，未達0.25，原以50萬元具保，但呂覓保無著，衡酌涉犯乃最輕本刑三年以上有期徒刑重罪，有事實足認有逃亡之虞，今天晚間改向法院聲請羈押。

檢警指出，呂姓男子今天清晨6時許駕駛休旅車行經三重區中正北路，準備前往果菜市場批貨，結果他因酒後駕車，加上天色昏暗、下雨視線不良，撞上晨運後步行返家的64歲呂姓婦人；呂婦被撞飛將近十公尺，頭部重創，送醫急救仍宣告不治。 據了解，呂姓男子2016年曾因酒駕遭警查獲，三年內已二度酒駕。

偵訊時，呂供稱昨天晚間6時許吃晚餐時有飲酒，認為休息一晚酒應該已經退了，今天清晨5時許才會從淡水住家開車出門，準備前往三重果菜市場批發貨品。

呂婦家屬得知急救無效後掩面痛哭，家屬悲傷表示，呂婦有晨運習慣，每天都是天還沒亮就出門運動，大約到6時左右運動完返家；沒想到今天走在每天都會走的馬路上，遭酒駕男撞上奪命。