醉男飆罵警察「大摳呆」罰2000 警：人身攻擊很受傷

2019-03-10 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓男子去年12月2日和酒後和家人大吵，因噪音過大鄰居報警處理，中壢警分局江姓、蔡姓員警到場，發現黃手部血流不止替他叫救護車，未料黃不領情，還挑釁罵警「大摳呆」，被依社維法裁罰2000元；有基層員警抱不平說，每天接受負面情緒，還要遭人身攻擊，真的很受傷！

警方調查，當天深夜11點多，黃一身酒氣和家人吵得不可開交，雙手甚至敲破門被玻璃割傷，警方見他血流不止好言相勸，並叫救護車到場要將他送醫，但黃情緒激動，不斷抵抗還嗆聲說「憑什麼要我就醫」等語。

當時江姓、葉姓員警不與他計較，未料黃竟然又用台語罵了句「大摳呆」，隨即被依違反社會秩序法函送；法院認為，黃辱罵「大摳呆」雖然未達強暴脅迫程度，但已經有害國家公權力行使，屬於顯然不當言詞，依法判罰他2000元罰鍰。

有基層員警指認為，「所有事情都不是警察惹出來的，最後挨罵的卻是警察」當然會很不爽，由其黃男辱罵「大摳呆」，已經是針對身材做人身攻擊，很缺德也令人受傷。

也有人說，警察勤務常常日夜顛倒，作息不正常加上壓力發胖，每天還要接受大量負面情緒，又遭人無故辱罵，認為一定要透過司法討回公道。