喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



劉姓男子酒後騎車上路，闖紅燈撞倒綠燈直行的薛姓騎士，年僅23歲的薛因此傷重不治；新北地院將劉依酒駕致人於死罪判處7年徒刑，民事部分，薛的父母主張劉的犯行讓他們白髮人送黑髮人，悲慟逾恆，終日食不下嚥、夜不成眠，痛失愛子造成精神上無法彌補的巨大痛苦，法院再判劉要分別賠償228萬、201萬餘元。

判決指出，前年9月9日晚間7時許，31歲的劉姓男子在住處喝了3瓶清酒後，仍騎車外出訪友，10時許在行經新北市蘆洲區三民路與復興路口時，劉直接闖紅燈，撞上綠燈直行的薛姓騎士；薛送醫後，因外傷性顱內出血併腦水腫、腦幹衰竭，致中樞神經衰竭死亡。

晚間11時許，劉送至醫院抽血，測得血液酒精濃度值為231.1mg/dl，相當於血液中酒精濃度為百分之0.2311；法院審理時，劉認罪，法官認定劉有前科，5年內又犯案構成累犯，應加重其刑，但自首可以減刑。

法官考量劉心存僥倖，執意騎車導致被害人枉送寶貴生命，造成家屬蒙受痛失親人難以抹滅的創痕傷痛，惡性重大，雖認罪但未與家屬和解、賠償，去年5月判刑7年。

薛姓男子父母在民事部分，指出他們白髮人送黑髮人，悲慟逾恆，終日食不下嚥、夜不成眠，兩人因劉的酒駕行為驟失愛子，受有精神上無法彌補的巨大痛苦，且劉從事發迄今從未主動慰問致歉，實無悔意，請求各賠償精神慰撫金5百萬元。