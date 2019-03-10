親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27聯合報 記者袁志豪╱即時報導

劉姓男子酒後騎車上路，闖紅燈撞倒綠燈直行的薛姓騎士，年僅23歲的薛因此傷重不治；新北地院將劉依酒駕致人於死罪判處7年徒刑，民事部分，薛的父母主張劉的犯行讓他們白髮人送黑髮人，悲慟逾恆，終日食不下嚥、夜不成眠，痛失愛子造成精神上無法彌補的巨大痛苦，法院再判劉要分別賠償228萬、201萬餘元。

判決指出，前年9月9日晚間7時許，31歲的劉姓男子在住處喝了3瓶清酒後，仍騎車外出訪友，10時許在行經新北市蘆洲區三民路與復興路口時，劉直接闖紅燈，撞上綠燈直行的薛姓騎士；薛送醫後，因外傷性顱內出血併腦水腫、腦幹衰竭，致中樞神經衰竭死亡。

晚間11時許，劉送至醫院抽血，測得血液酒精濃度值為231.1mg/dl，相當於血液中酒精濃度為百分之0.2311；法院審理時，劉認罪，法官認定劉有前科，5年內又犯案構成累犯，應加重其刑，但自首可以減刑。

法官考量劉心存僥倖，執意騎車導致被害人枉送寶貴生命，造成家屬蒙受痛失親人難以抹滅的創痕傷痛，惡性重大，雖認罪但未與家屬和解、賠償，去年5月判刑7年。

薛姓男子父母在民事部分，指出他們白髮人送黑髮人，悲慟逾恆，終日食不下嚥、夜不成眠，兩人因劉的酒駕行為驟失愛子，受有精神上無法彌補的巨大痛苦，且劉從事發迄今從未主動慰問致歉，實無悔意，請求各賠償精神慰撫金5百萬元。

法院審理時，劉均未出庭，法官考量死者的殯葬費、醫療費用、父母的精神慰撫金，指出父母痛失年僅23歲的愛子，天倫幻滅，天人永隔，原本和樂溫馨的家庭無以維持，悲傷之情，莫可明狀，堪認其等精神上受有相當之痛苦；審酌相關金額及扣除保險費用後，判決劉應賠償父親228萬8394元，賠償母親201萬6721元。

劉姓男子酒後騎車上路，闖紅燈撞倒綠燈直行的薛姓騎士，發生車禍後他坐在地上。圖／翻...
劉姓男子酒後騎車上路，闖紅燈撞倒綠燈直行的薛姓騎士，發生車禍後他坐在地上。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
分享

酒駕保險
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

立委補選前最後一周 南檢4件選他字案

2019-03-10 14:57

製傳女性友人裸體合成照害離婚 男稱好玩判賠6萬元

2019-03-10 14:27

基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23

影／恐怖客運超車還急切道 民眾罵拿乘客命開玩笑

2019-03-10 14:20

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

再審判無罪定讞 蘇炳坤獲准刑事補償445萬

2019-03-10 13:20

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

蛋洗韓國瑜、噴漆郭國文服務處 蔡男3萬元交保

2019-03-10 13:10

醉女答應男上兵開房睡覺 他踰矩摸胸慘賠10萬

2019-03-10 13:00

拿小三接吻照當手機桌布 老公要離婚還嗆妻自私

2019-03-10 12:59

公投法第12案施行法草案拚二讀 伴侶盟反對

2019-03-10 12:53

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

陳子敬曾讚他辦案如庖丁解牛 台南市刑大小隊長榮退

2019-03-10 12:22

買二手車被當賊後又被罰 提告喊冤法官還他清白

2019-03-10 12:20

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

「全台最貴停車場」法拍一波三折 第三拍時間尚未定案

2019-03-10 10:13

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

爭當鄰長8旬翁手段超凶狠 打破老哥頭害他險死判重刑

2019-03-10 09:51

只是沒幫住戶開門 保全挨罵「你讓祖先蒙羞」

2019-03-10 09:38

和酗酒父互毆害他吐血慘死 法官體諒兒子給緩刑

2019-03-10 09:37

「穿性感內褲很好看」 老公小三鹹濕對話洩婚外情

2019-03-10 09:33

緩刑內酒駕竟獲緩起訴 律師：檢方「佛心」罕見

2019-03-10 09:05

先生長期沉迷賭博 妻子要離婚未提證據被駁回

2019-03-10 09:01

3種珍稀鸚鵡蛋藏行李箱闖關 偷渡女辯稱是「鴨仔蛋」

2019-03-10 08:58

白狼立院抬棺 被列集遊法首謀函送

2019-03-09 23:16

大雨不斷 中橫公路晚間預警性封路

2019-03-09 22:59

「小三」無罪確定 妻子攜兒女夜襲沒錄到實證潰敗

2019-03-09 21:38

校園大盜變裝行竊 得手20萬還高調PO網炫富

2019-03-09 19:40

做足部美甲暗藏竊心 女客偷老闆娘錢包被逮

2019-03-09 19:23

車主注意！RAV4車款 高雄1個月失竊4輛

2019-03-09 17:24

媳婦沒生 她急抱孫竟要兒子「找小三」

2019-03-09 16:53

慘！大學生撞賓士車沒錢賠 工地打工行竊又被逮

2019-03-09 15:25

分送喜帖好友開瓶慶賀 溪湖里長多喝兩杯自摔觸法

2019-03-09 14:54

台南立委補選選舉查察 檢方分案調查

2019-03-09 12:58

老婦人迷路牽掛單車 警將單車塞入警車載回家

2019-03-09 12:17

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／疑遭失控轎車擦撞 國三遊覽車翻覆釀33傷

2019-03-09 17:33

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-09 21:43

影／基隆社區清晨大火 住戶運動回來才知自家燒了

2019-03-10 09:15

蘇澳氣爆3人喪命 鑑識驚：閃燃威力大到炸裂牆壁

2019-03-09 19:53

連續被撞兩次才翻車 國道車禍肇事司機喊衰

2019-03-09 19:36

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

基隆警KTV大軍壓境 代局長：讓業者知道不能跨紅線

2019-03-09 22:31

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

車主注意！RAV4車款 高雄1個月失竊4輛

2019-03-09 17:24

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-09 22:58

遊覽車翻車 苑裡道場義工：我們都是信奉佛教的在家眾

2019-03-09 21:23

影／國3和美段遊覽車翻覆 傷者站風雨中待援餘悸猶存

2019-03-09 18:45

蘇澳民宅氣爆 夫妻與嬰兒無生命跡象

2019-03-09 18:54

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

特種行業一再生事 蘇貞昌直白：我讓你不樂業！

2019-03-10 09:55

全裸臉貼臉熱吻 就是「沒做」 妻：誰信呀

2019-03-09 21:55

影／幸運！82歲老婦騎車飛落6米橋 平安獲救

2019-03-09 18:43

影／駭人！蘇澳民宅氣爆冒煙起火 傳出小孩受困

2019-03-09 18:11

怨父忙事業負氣離家 15年後警所長助一家團圓

2019-03-09 22:17

國3遊覽車翻覆 公路總局：駕駛時間、車速都合規定

2019-03-09 20:11

蘇澳氣爆喪命3人身分查出 是徐姓夫妻與8月大男嬰

2019-03-09 19:17

90警力突然現身花蓮市好樂迪 民眾驚：發生什麼大事

2019-03-10 00:14

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

國3遊覽車翻覆 高雄芊華通運緊急派人處理

2019-03-09 19:41

五都警局長火線掃蕩 蘇揆：治安好 局長就會升官

2019-03-10 00:09

一字排開受檢 酒店小姐嗔怨：我們又沒鬧事

2019-03-09 23:48

影／基隆清晨大火燒掉3條狗命 消防局：使用電暖爐不慎

2019-03-10 11:34

新北捷運環狀線傳工安意外 工人高處墜落情況危急

2019-03-09 18:21

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

再有鬥毆就換警察局長 蘇貞昌：治安好就升官

2019-03-09 17:05

徐國勇：有能力開夜店 就要有能力處理秩序

2019-03-09 22:40

國道遊覽車翻車 公路總局：車輛未逾期檢驗

2019-03-09 19:23

冷眼集╱局長帶隊 就能拚好治安？

2019-03-09 23:47

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

全台警不眠瘋臨檢 酒店警比客多

2019-03-09 23:43

白狼立院抬棺 被列集遊法首謀函送

2019-03-09 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top