不要再對「肉圓爸」私刑 陪審模擬法庭3月17日舉行

2019-03-10 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北百齡扶輪青年服務團有感司法是公正的最後一道防線，卻逐漸不被民眾信任，而決定和台北陪審團協會合作，3月17日舉辦「MOOT COURT」模擬法庭，希望透過活動，促成法治教育推廣，且讓民眾更認識陪審團制度。

農曆春節前，一名父親因為肉圓沒加辣，動手家暴妻兒，民眾選擇動用「私刑」，被外界認為是不相信司法的舉動，法官也被冠上「恐龍」的代名詞。台北百齡扶青團指出，有媒體調查司法信任度，認為多數民眾不信任司法，而對於司法單位偵辦或審理案件，是否能不受到外力影響，公正、獨立辦案，調查也顯示，民眾沒有信心的比例高達68%。

台北百齡扶青團表示，從民調可看出民眾對於司法逐漸失去信賴，但也進一步發現，有七成民眾贊同台灣應該推動陪審團制度，讓民眾能與法官共同審判定罪，因此扶青團和台灣陪審團協會聯繫，邀請大台北地區青年一同模擬開庭，希望透過舉辦活動，促成法治教育推廣，讓民眾能更廣泛的認識陪審團制。

陪審團協會表示，此次協會會從旁指導年輕人，廣邀非法律相關背景的民眾參與法庭審判，由真實案件改編的法庭戲碼將上演，且為減少私刑的機會，讓司法重回人民信賴，將於3月17日在日新國小舉辦「MOOT COURT」活動例會，開放一般民眾免費入場，希望傳達「重返文明，司法不再恐龍」的理念，讓司法重回人民懷抱。

協會指出，此次活動礙於人力與時間等因素，無法完整呈現陪審制開庭狀況，想參與原汁原味的陪審制模擬法庭的民眾，協會也已著手規劃於7月初舉辦，歡迎民眾報名參加。