製傳女性友人裸體合成照害離婚 男稱好玩判賠6萬元

2019-03-10 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



林姓男子只因好玩、自稱開玩笑，將女性友人臉書照片合成製作成裸露身體的不雅照，並傳送給友人。示意圖／示意圖／Ingimage 分享 facebook 林姓男子聲稱只是因好玩、開玩笑，將女性友人臉書照片合成製作成裸露身體的不雅照，並傳送給友人；結果兩人朋友圈中，多人都收到照片，女子丈夫看到後，與被害女子發生多次爭吵，導致離婚。女子身心受創，提告指出照片讓她名譽受損，無法面對正常人群，新北地院判決林必須賠償6萬元。

這名女子提告指出，林姓男子以電腦修圖軟體，將她臉書上的照片與不明女子裸體照片合成，變造出她的裸體照片，再用LINE通訊軟體傳送給陳姓女子，陳女又陸續散播出去；結果導致照片在友人網路圈中流傳，對她造成嚴重傷害。

女子指出， 這些照片導致她名譽受損，心理受創，無法面對正常人群，事發至今仍無法正常工作，深怕受人指點及遭異樣眼光看待；她的丈夫更為此事不時爭吵，不信任她，終致離婚收場，讓她頓失經濟倚靠，須工作負擔各項開銷，度日艱辛。她向林、陳女提告求償66萬6666元。

林姓男子承認製作照片，但辯稱並無惡意，也沒有醜化的意思，只是一時好玩、單純開玩笑，只有傳給另一名友人，並沒有傳給陳姓女子；陳女也辯稱收到照片後，沒有再傳出去。

法官認定，本案被害人對林姓男子、陳姓女子提出妨害名譽告訴，均已處分不起訴；原因是相關數名證人均證稱雖然有收到照片，但沒看清楚就將照片刪掉了，不確定或忘記是誰傳來，難以認定林、陳女有散布照片。

法官指出，但林姓男子既然承認製作被害人裸露下半身的不雅照片，依一般社會通念，已足使她在社會上評價受到貶損，林的行為已侵害她的名譽權；女子依侵權行為法律關係，請求林對損害做出賠償，自屬有據。林雖然辯稱僅傳送給一個人，但名譽是否損害不以廣布於社會為必要，只要使第三人知道，就已經構成。

法官認定，依據被害女子精神痛苦程度，雙方的身分、地位、經濟情形等，認定請求66萬6666元尚屬過高，判決林必須賠償6萬元。