基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



基隆市前議長黃景泰因利用職務詐財判15年徒刑，已入監服刑；他另被控違反貪汙、政治獻金法，一審基隆地院判無罪，高等法院前年改判有罪，判6月徒刑，得易科罰金定讞，而高院未判決沒收黃的500萬元不法所得，經檢察總長非常上訴後，最高法院認為應該補充判決，駁回非常上訴。高院日前補充判決，沒收黃的500萬元政治獻金，此部分可上訴。

判決指出，黃景泰明知道在監察院尚未公告許可前，不可以收受政治獻金，但他2014年4月17日起至隔月28日，在台北市逸仙樓餐廳收受張雅琍捐贈的500萬元政治獻金，且他的政治獻金專戶成立後，也沒有將錢整筆存入專戶。

檢方搜索黃景泰寢室時，扣得490萬6000元，認為他已違反政治獻金法起訴。一審認為，黃收受時間是在政治專戶核准之後，並未違法，判無罪。

高院認為，黃是在專戶設立之前收款，已違反政治獻金法規定，撤銷原判決，二審改判6月徒刑，黃原本提起上訴，之後撤回，全案定讞。

但高院2017年的判決漏未宣告沒收犯罪所得，檢察總長因此提起非常上訴，最高法院認為，二審漏未判決，應該補充判決，並非非常上訴的理由，予以駁回。