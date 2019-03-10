應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄潘姓男子強綁應召女性侵，一審依犯強制性交罪判他4年半徒刑，高雄高分院考量他已賠償30萬元，改判3年半，可上訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook 高雄潘姓男子前年5月以3500元代價約女子「天天」性交易，不料他有特殊性僻好，涉嫌強行將她以人字型綁床上，用假陽具肛交性侵得逞，天天事後驗傷並誘騙潘出面報警抓人；一審依犯強制性交罪判潘姓男子4年半徒刑，上訴後，高雄高分院考量潘認罪且已賠30萬元，減輕改判3年半，可上訴。

判決指出，已婚的潘姓男子2017年5月31日凌晨透過LINE找上應召女子天天，談好1小時3500元代價到摩鐵性交易，他卻偷偷自備假陽具、膠帶、童軍繩、浣腸劑及潤滑液等物品，當晚7點45分掀開好房間，並把東西藏在床墊下，天天抵達後，他要求再加1節，且馬上付清7000元。

兩人洗好澡躺在床上準備開始辦事時，潘姓男子突然撲向天天，拿出藏的膠帶把天天雙手反折綑綁，以膠帶封嘴，天天發覺不對勁已無法掙脫；潘再用童軍繩把她雙腳綁在床角，讓她呈現「人」字形，接連使用浣腸劑、潤滑液及假陽具等插入陰道與肛門。

天天因疼痛出聲抗拒，潘還賞她巴掌多下，直到天天因被浣腸劑強灌想要如廁，潘姓男子才解開束縛，告訴天天「做1個小時就好」還從天天褲子口袋拿走3500元；天天不堪受辱，6月3日前往醫院驗傷、報案，並換LINE名字為「亮亮」，6月8日潘再傳LINE要性交易，她假裝同意釣出他後，隨即找警方逮人。

潘姓男子辯稱是合意性交，一審確認天天當時飽受驚嚇根本不想性交易，依犯強制性交罪判4年半。潘上訴後改口認罪，二審合議庭認為潘前審期間就以30萬元與天天和解，且在一審宣判前一天匯入所有款項，改輕判3年半，沒收扣案的假陽具。