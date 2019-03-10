醉女答應男上兵開房睡覺 他踰矩摸胸慘賠10萬

2019-03-10 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄燕巢區的陸軍工訓中心一名男上兵，涉對趁女友人酒醉伸狼爪，事後以10萬代價和解，橋頭地院依乘機猥褻罪判7月徒刑，宣告緩刑2年，可上訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook 高雄燕巢區陸軍工兵訓練中心的一名男上兵，前年3月與一群男女到KTV飲酒歡唱到天亮，他向2名喝得醉醺醺女子提議開房休息，不料同日上午7點多其中1女先離開後，他竟起了色心，伸手撫摸仍熟睡中女子胸部，對方驚醒大叫並氣得報案，男上兵事後以10萬元代價和解，橋頭地院依乘機猥褻罪判7月徒刑，宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，案發後男上兵已於去年5月間退伍，現從事貨車司機、月入4萬多元，已賠償被害女子4萬元，橋院要求他判刑後半年內付清剩下6萬元。

這名男上兵仍服役於工訓中心期間，2017年3月31日深夜11點多，和男、女性多名友人到高雄岡山區一間KTV歡唱，直到隔天凌晨5點多結束，男上兵於是向范女及另名女子提議去附近旅館開房間睡覺。

3人進房休息後，早上7點多范女因為要上班先離去，留下仍酒醉精神不濟的女子，男上兵見狀起了色心，爬上她床用手撫摸胸部，正當繼續往下方摸去時，女子驚醒把他手推開、大叫喝止，男上兵也嚇得停手，但女子無法忍受被侵犯便向警方提告。

男上兵到案後認罪，稱是愛慕對方才情不自禁，但也對自己行為感到很懊悔，LINE給對方道歉、書立正式的悔過書，終於以10萬元達成和解，法官認為他有悔意、已經和解，且沒有前科，宣告緩刑2年，期間保護管束並參加法治教育2場。