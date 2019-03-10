謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南立委補選戰況激烈，9日下午國民黨候選人謝龍介邀請謝龍介到佳里造勢，沒想到遭人丟擲雞蛋；今天早上民進黨提名候選人郭國文善化區競選總部，也遭同一名嫌犯蔡姓男子，噴漆與丟擲雞蛋。

郭國文位在善化區競選總部，今天一早總部被工作人員發現遭人丟擲雞蛋與潑漆，外頭看板被噴上「灰色起義藍綠退散」的紅字。警方表示，嫌犯確定是昨天蛋洗謝龍介競選場子的32歲蔡姓男子，因為不滿藍綠，今晨才到郭國文總部丟雞蛋、潑漆，他丟完後不久便前往善化分局自首，表示只是宣洩怒氣，目前已依照違反社會秩序維護法裁罰。

今天早上前行政院長賴清德、民進黨候選人郭國文及蔡蘇秋金議員到佳里市場拜票，現場群眾看到賴清德院長紛紛相爭握手、拍照，也有市民和當面和賴清德院長感謝賴院長解決淹水問題，並表示也積極為郭國文拉票，讓這個認真做事又顧台灣的人能順利當選。

郭國文表示，尊重不同主張的言論，是民進黨長期主張與捍衛的民主價值，他反對使用暴力或毀損的方式，來進行所謂「宣揚理念」的行為，這根本不是言論自由的真諦。誇張、激烈的搏版面方式，容易引起媒體關注，這股風潮也讓許多政治人物加以仿效，容易激起負面情緒與對立，成名的是個人，付出代價的卻是整個社會。

郭國文希望選民冷靜，台灣的民主，若有心撕裂、破壞很容易，但要捍衛與守護，需要我們更用心、民主的價值與生活方式，是台灣非常重要的共同資產，需要我們用心守護。