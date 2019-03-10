陳子敬曾讚他辦案如庖丁解牛 台南市刑大小隊長榮退

2019-03-10 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市刑警大隊小隊長張育群，有個響亮外號「殺豬仔」，不是因為他會宰豬，而是台南市警察局前局長陳子敬曾稱讚他：「辦案有如庖丁解牛，破案就破一整套的，偵查技巧熟練，游刃有餘！」幫他取的綽號，他雖然本月初退休離開警界，但他辦案鍥而不捨的精神，永遠令人懷念。

張育群2006年榮獲全國模範警察，他在台南縣警察局刑警大隊機動隊偵查佐時，專責偵辦跨台灣、大陸兩岸的詐欺集團，逮捕詐欺犯超過80人，並曾經在高雄市跟監詐欺集團車手，一連3天跟著車手到處去提款，對方雖然狐疑常見到他，卻沒想到他是警察。

張育群說，警察是良心工作，跨兩岸詐欺集團多不勝數，偵辦很困難，每辦一件案子，都要將所有被害人、人頭帳戶、車手與主嫌的筆錄全做好才能移送，「辦起來很辛苦，但也很有成就感」。

他後來調佳里警分局工偵查隊工作，轄區內曾一周內發生9起汽車竊案，張開跟監，一直追至贓車解體工廠，現場被偷車輛多達上百輛，零件都被拆解只剩被壓匾車體，他請來怪手一輛一輛勾出來，以電解法查出車身號碼，但不知失竊車主，再從車主留在車內藥單、逐一查出受害車主。