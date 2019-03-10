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買二手車被當賊後又被罰 提告喊冤法官還他清白

2019-03-10 12:20聯合報 記者袁志豪╱即時報導

陳姓男子購買二手車，先被警察依竊車賊逮捕，他提出購買證明，警方認定是前蔡姓車主謊報刑案，法院將蔡判刑；結果陳去年又被警方攔下，雖然陳喊冤，說都是蔡搞鬼，監理站仍依駕駛報廢車裁罰。陳向法院提告，新北地院認定蔡不論報案遭竊或辦理報廢登記，均屬使公務員登載不實，行為應歸責於蔡，監理站對陳開罰，處分違法，判決撤銷。

判決指出，陳姓男子去年7月8日上午10時許駕駛已辦理報廢登記的車輛，行經桃園市八德區遭警方攔查，因陳主張購買二手車，不知道前蔡姓車主居然辦理報廢，員警將罰單寄給蔡；蔡卻又向監理站辦理將違規歸責給陳，交通部公路總局台中區監理所認定就是陳開著報廢車，裁罰7200元，車輛沒入並銷毀。

陳姓男子提告主張，他根本不知道原來的蔡姓車主將汽車報廢，他跟蔡購買二手車，沒想到蔡竟向警察局謊報車輛遭竊，害他過去開車在桃園的路上，被警察以竊車賊逮捕，還上銬帶到警察局，扣在椅子上；他說明是花錢買車，沒有偷車，請家人提出購買證明文件，警察看完後也認定他是受害者。

陳表示，警方通知原蔡姓車主前往製作筆錄後，就將他釋放，告訴他是蔡偽造文書、謊報失竊，會交由法院處理；數月後，警察打電話給他，說法院判決車輛歸他所有，強制原蔡姓車主要過戶給他，但蔡始終都沒有跟他聯絡，因此沒有辦理過戶。

陳指出，去年7月8日上午10時許，他又在桃園市八德區被警察攔下，告知車輛是報廢車，他嚇到、趕緊拿出購買證明，並說明之前發生的狀況，也不知道原蔡姓車主居然將車報廢；警員確認他是受害者，報廢違規行駛紅單應該開給蔡，但事後裁決書卻寄給他，他請求法院撤銷裁罰。

臺中區監理所出庭指出，本案車輛蔡姓車主在2006年8月11日下午16時許，至台中縣警察東勢分局東興派出所報案遭竊，同月15日至豐原監理站辦理車牌遺失繳銷及報廢登記在案；2018年7月8日桃園市警局員警巡邏稽查卻發現陳姓男子駕駛這輛車，違規屬實。

汽車（包含機車）必須先由汽車所有人依規定取得汽車牌照許可憑證後，才能在道路上行駛；陳姓男子雖然主張購買二手車，不知前車主將車輛報廢，但陳既然購買車輛，本來就應依規定至監理所站辦理車輛異動，不得以不知道車輛報廢要求免責，相關裁罰並無違誤。

法官指出，依據臺中地方法院刑事判決，蔡姓原車主明知車輛並未遭竊，竟在報案後，向監理機關辦理繳銷牌照異動登記，但這項紀錄並非事實，蔡也因此觸犯使公務員登載不實罪；因此蔡在辦理報廢登記時，便是持不實內容使公務員輸入錯誤資料，屬於無效登記。

法官認為，本案陳姓男子既然不是上述刑事案件當事人，從未收到判決書，如何能得知蔡有從事相關不實登記行為，因而要前往監理站辦理車輛異動？難認陳有主觀歸責事由；且監理站在蔡提出申訴後，居然將本件違規事實歸責給陳，卻疏未注意判決認定蔡使公務員登載不實犯行，報廢登記已屬無效。

法官認定，監理站相關裁罰屬於違法，應予撤銷。

陳姓男子購買二手車，先被警察依竊車賊逮捕，他提出購買證明，警方認定是前蔡姓車主謊...
陳姓男子購買二手車，先被警察依竊車賊逮捕，他提出購買證明，警方認定是前蔡姓車主謊報刑案，法院將蔡判刑；結果陳去年又被警方攔下，雖然陳喊冤，說都是蔡搞鬼，監理站仍依駕駛報廢車裁罰。示意圖／報系資料照片
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