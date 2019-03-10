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搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22聯合報 記者林孟潔╱即時報導

李姓女子4年前搭乘台北捷運電扶梯時，重心不穩向後滾，導致多根肋骨骨折，她認為台北捷運公司有疏失，要求156萬元賠償金。台北地方法院認為，李女是因右手包有三角巾，未能緊握電扶梯扶手，身體重心不穩才向後倒，難認捷運公司有疏失，故判捷運公司免賠，駁回李女的請求，仍可上訴。

李女提告主張，她2015年從石牌站上車，搭捷運至中正紀念堂站，出站搭電扶梯時，突然腳踏板向上掀起，產生劇烈震動，讓她重心不穩往後仰跌倒，滾到電扶梯底部，其他乘客見狀，緊急關閉電源再拉她起身，送醫診斷發現她多根肋骨閉鎖性骨折，之後經過多次復健治療，而站務人員當時均未及時處理，也未陪同她就醫。

她認為，她因事故身心受創，受有莫大痛苦，要求捷運公司賠償醫療費、看護費、交通費和慰撫金，共156萬餘元。

捷運公司抗辯，李女搭電扶梯時，因為右手包紮有三角巾，左手提包包，沒有握緊電扶梯扶手，才會導致自己重心不穩而跌倒，保全人員也有推輪椅給李女坐，同時通報救護車到場，再由站務員就醫，事後也九度電話慰問。

台北捷運認為，電扶梯當時運轉沒有異常，也有定期保養維護，刑事部分經檢察官調查也予以處分不起訴，認為公司並無疏失，和李女受傷沒有因果關係，請求法官駁回訴訟。

法院認為，根據監視器畫面顯示，認定李女搭上電扶梯後，因為右手包有三角巾而未能緊握扶手，之後她使用左手想去服電扶梯扶手，身體重心偏移不穩才後仰，未見電扶梯有腳踏板掀起、劇烈震動等狀況，難認捷運公司有管理疏失，判捷運公司免賠，李女敗訴。

捷運電扶梯示意圖。圖與本案無關。本報資料照片
捷運電扶梯示意圖。圖與本案無關。本報資料照片
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捷運北捷骨折
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