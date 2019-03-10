不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



黃姓計程車司機在紅線讓乘客下車，執勤警員上前攔查，黃認為才停10秒就要開單，不服取締逕行離去；警員開出「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單，罰鍰二萬元、吊扣駕照六個月。黃提告向法官求情，金額太高、讓他全家失去生計，請求法官輕判，新北地院認定開罰無誤，為保障執勤警員與無辜用路人，相關違規行為並不足取，無從輕判，駁回告訴。

判決指出，去年10月18日下午4時許，黃姓計程車司機開車行經台北市信義區松高路20巷時，在紅線停車放乘客下車，現場執勤警員親眼目睹，上前攔查；黃竟逕行離去，警員依「拒絕停車接受稽查而逃逸」開單，黃不服向新北市交通事件裁決處申訴，交裁處認定開罰無誤，裁罰二萬元、吊扣駕照六個月。

黃姓男子向法院提告指出，家裡都靠他開計程車維生，罰二萬還吊扣駕照實在罰太重，請求法官輕判；他沒有駕照就沒有收入，沒錢生活，他知道自己違規，念在初犯可否用其他方式代罰？家裡真的沒有能力，會沒有辦法生活，他不知道會罰的那麼重，請求法官幫忙。

黃表示，他做生意真的很辛苦，當時放客人下來不到10秒，警察就要開單，是氣不過才離開，警察跳過情理直接執法，真的太嚴厲了；他只是不服稽查，不算逃逸，請求法院撤銷裁罰。

交裁處出庭指出，黃姓司機當天紅線臨停，執勤警員多次請他出示證件，黃不斷推拖，更逕自離去，違規行為屬實；本案依法裁罰二萬元、吊扣駕照六個月已屬最低裁罰，原處分合法有據，並無濫用或逾越裁量權。

交裁處認為，黃姓司機表示家庭經濟狀況不佳，受處分將導致家庭頓失所依，可提供分期繳納方式，避免對黃的經濟產生劇烈衝擊，或提供其他協助；黃既合法考領駕照，對交通規定應知之甚詳，當確實遵守，相關主張並不足取。

法官認為，黃姓男子自己已承認先有紅線臨停的違規事實，又在警方上前攔查時，拒絕接受稽查逕行駕車離去，此舉不但構成「拒絕接受稽查」行為，且該當「逃逸」無誤；黃主張裁罰將讓他生活經濟困難，但交裁處已以最低金額裁罰、且同意接受分期付款，吊扣駕照六個月，也是法令規定。