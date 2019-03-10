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「全台最貴停車場」法拍一波三折 第三拍時間尚未定案

2019-03-10 10:13聯合報 記者林孟潔╱即時報導

位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，有「全台最貴停車場」之稱，因前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，原訂2月22日進行第三拍，但因有關係人未經合法送達通知，法院臨時公告停拍，原以為第三拍時間會盡快定案，但如今仍尚未定案。

台北地方法院指出，上月22日停拍之後，債權人新光銀行具狀表示，希望能續行拍賣，並且希望請高等法院、台北地檢署能再清楚函釋土地是否能移轉等訊息，目前法院已經函文給高院，尚未獲得回覆，待高院回覆後會再詢問北檢，等雙方均回覆後才會再訂拍賣時間。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪，因土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交，均有記載於拍賣公告中。

地主富創公司上月指控，法院公告不清楚，註記矛盾，讓底價暴跌58億，疑有圖利特定買家之虞，引起社會關注，但法院已澄清拍賣程序沒有問題，拍賣底價均依法減價，也曾詢問債務人，並未獲得回應。

法院指出，債權人新光銀行2017年8月14日聲請強制執行，法院查封土地，首次鑑價金額為145億餘元，但富創建設公司認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，創下法拍市場新高，但首拍無人投標。

法院二拍時加註台北地檢署、高等法院的禁止處分事項，但因富創公司提前聲請事務官迴避，主張停止執行程序，在裁定尚未確定前，法院主動停拍；而聲請迴避案最高法院去年12月駁回確定，台北地院因此重啟拍賣程序。

台北地院認為，停拍後已事隔9個月，不動產行情恐有變動，二拍前發函詢問新光銀行、富創公司，對於拍賣價格的意見，新光銀行同意依法按首拍底價減價20%，而富創公司則未表示意見。法院今年1月25日以128億餘元為二拍底價，但仍流標。

法院改訂於今年2月22日周五進行三拍程序，拍賣底價則為二拍底價再減少20%，為102億餘元，但同月21日再度公告停拍。法院指出，經法院主動發現有關係人未經合法送達，才公告停拍。

有「最貴停車場」之稱的D3土地。本報資料照片
有「最貴停車場」之稱的D3土地。本報資料照片
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台北101停車場鄧文聰
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