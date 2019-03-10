爭當鄰長8旬翁手段超凶狠 打破老哥頭害他險死判重刑

2019-03-10 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園83歲詹姓老翁和近9旬的哥哥，過去因擔任鄰長職位鬧的不愉快，去年3月17日兄弟大吵一架，詹竟拿1跟堅硬的四角型木棍，發狠朝哥哥的猛毆，硬生生打到頭顱骨折，出現智力退化、腦水腫後遺症，法院痛斥詹手段凶狠，但考量他年滿80歲依法減刑，依重傷害罪判他2年2個月。

檢警調查，當天下午2點多，詹在庭院前遇到騎乘電動車的哥哥，兄弟倆講沒幾句話就吵了起來，結果他順手拿了根木棍攻擊，造成哥哥顱骨骨折、腦出血，送醫搶救甚至一度命危。

詹警訊時坦承說，有撿地上的木樁打哥哥頭，但之後又翻供稱，8、9年前自己原本是鄰長，後來卻換成哥哥當，兄弟間因此產生嫌隙，辯稱當天是哥哥要打他，自己閃得快才沒被攻擊到，但對方自己摔下來撞到木棍才受傷。

詹兄證稱，和弟弟大吵起來，他就不知從哪裡拿了根木棍朝他揮打2下，自己不斷阻擋他才停下；醫院診斷報告指出，詹兄受到頭部重創，返診追蹤治療發現已經出現智力退化、水腦症現象，且日常生活無法自理，需要專人照顧。

法院認為，詹明知哥哥年邁、不良於行，閃避或防衛能力已經不高，卻仍持木質堅硬的四角型木棍朝他頭部痛毆造成重傷，主觀上已有不違背其本意之不確定故意。