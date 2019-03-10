和酗酒父互毆害他吐血慘死 法官體諒兒子給緩刑

2019-03-10 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園梁姓男子去年7月20號和父親爆發肢體衝突，結果梁父口吐鮮血猝死，法醫解剖發現他有潛在肝硬化、酒精中毒，和兒子拉扯導致膽囊破裂大出血致死，檢方依過失致死起訴梁；法官考量，梁男由祖父母拉拔長大，父親卻長期酗酒無業，考量他態度良好、無前科，判刑6個月，緩刑2年。

檢警調查，梁男（21歲）父子感情不佳，且他不滿爸爸酗酒發出噪音，對方又持鋁棒朝他逼近，結果2人就扭打成一團，梁並抓父親脖子撞牆壁，甚至壓制在地，事後梁父腹部劇痛，倒臥家外水圳口吐大量鮮血送醫仍不治。

檢方訊時，梁坦承和爸爸互毆，知道他長期酗酒可能肝硬化；相驗報告指出，梁父血液酒精濃度換算已達酒精中毒程度，且凝血機能較差，因拉扯過程造成膽囊破裂，引發出血性、中毒性休克死亡。

警方當時以梁連續朝爸爸揮3拳為證據，依家暴傷害致死罪嫌移送；但檢方認為，依梁揮拳部位，和實際膽囊位置不同，且梁父送醫尚有意識，還說傷勢和兒子無關，偵結依過失致死罪嫌起訴梁。