「穿性感內褲很好看」 老公小三鹹濕對話洩婚外情

2019-03-10 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



羅姓女子涉嫌與有婦之夫開房間，彰化地院依相姦罪判處7月徒刑，可易科罰金。圖／ingimage 分享 facebook 彰化一家塑膠廠已婚劉姓老闆因流連小吃部，疑似與一名酒女發生婚外情。劉妻從友人口中得知丈夫外面有女人，以跳樓作為威脅逼丈夫說出與酒女羅姓女子開房間的時間和地點，並對雙方提告，由於「交戰次數」明確，兩人LINE上又留有鹹濕對話，彰化地院依相姦罪判處羅女7月徒刑，可易科罰金。

劉男結婚30多年，兩人共同經營公司，妻去年得知丈夫養小三，氣得跑到住家對面大樓揚言跳樓，丈夫因此坦承多次與小三上摩鐵，細數2017年間在彰化縣多家汽車旅館至少「開房間」五次，妻查看到丈夫與羅女LINE對話相當露骨，「穿上次那件性感內褲很好看」、「我好愛妳，為了妳我付出好多」、「你胸部變小，下一次幫你吸大、按摩大」等。

羅女得知婚外情東窗事發，辯稱9年前認識劉男時遭性侵，還拍她裸照，為了人身安全才保持良好關係，對方因求愛不成，又雙方有借貸糾紛，才會被誣陷是第三者要報復她，對此法官並未採信。

本案雖沒抓姦在床直接證據，但法官以妻提出兩人開房間的發票和資料以及LINE對話，認定羅女犯妨害婚姻，相姦5次，妻在辯論終結前對丈夫撤回告訴，通姦罪公訴不受理，不過兩人婚姻最終無法挽回，去年已離婚。