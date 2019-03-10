緩刑內酒駕竟獲緩起訴 律師：檢方「佛心」罕見

2019-03-10 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園莊姓男子4年前因槍砲罪獲判緩刑，去年再犯酒駕遭逮，他遞狀向檢察官說明原委再獲緩起訴寬宥；律師林富貴認為，這種案例十分罕見，莊因重罪獲緩刑卻再犯，檢方若能在聲請簡易判決書中詳載莊可憫事由，向法院求處判免刑，如此或許能不違背人民期待，也避免佛心檢察官遭人誤解。

判決指出，莊男（38歲）過去擔任志願役士官曾因買具殺傷力空氣槍、侵佔軍用制式子彈遭判刑2年，法官考量他痛改前非、積極進取，給予緩刑5年。

但他去年在桃園又酒駕被逮，呼氣值高達每公升1.05毫克，檢方原認不該縱容起訴聲請簡易判決，莊怕緩刑遭撤銷，遞狀說明自己退伍又離婚，家中有老小要扶養，為了找工作到桃園參加職訓，檢方認為他悔悟之心真切，撤回原速偵聲請簡易判決書，改簽分案予以莊緩起訴。

林富貴指出，緩刑期間故意再犯有期徒刑以上之罪，依刑法第75條規定，應撤銷緩刑；而實務上除有非常特殊原因，檢察官針對緩刑期間再犯有期徒刑之罪，會認為被告短期內再犯，鮮少給予緩起訴處分。

以本案來說，莊男前犯槍砲，嚴重破壞社會安寧秩序，法官給予緩刑已是法內施恩，莊不能體恤法官從輕發落的苦心，反而在緩刑期內再犯酒駕，且濃度相當高，可能造成用路人重大傷亡，檢方考量後撤回簡易處刑並予以緩起訴，實在罕見。

林富貴表示，檢察官考慮他前、後2罪罪名不同，雖然再犯屬累犯，但非同一犯罪，亦即莊並沒有犯罪習慣，而且事後加入職訓、照顧家庭，又是家庭中主要經濟來源者，若入監服刑可能因一人犯罪，導致全家生計陷入困境。