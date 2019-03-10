先生長期沉迷賭博 妻子要離婚未提證據被駁回

2019-03-10 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市女子阿芳（化名）以先生阿明沉溺賭博，家中生活費，兒子學費都靠她賺錢養家，阿明經常索取金錢花用，如有不從就破口大罵等理由向法院訴請離婚。阿明說，他以前賺的錢都給妻子，現在沒有工作才沒有錢給妻子不願意離婚；台南地院法官認為，阿芳的主張未提出相關事證，阿芳在兩人分居期間曾到先生住處索討得費用，駁回阿芳請求不准離婚，全案可上訴。

阿芳主張，她與阿明1988年結婚，並育有二子，兩人結婚後，感情還融洽，不料阿明不久即沉溺賭博、不務正業，家中生活開銷諸如水電費、房屋租金、生活費、學費等均賴她努力工作賺錢，以維持生計，阿明更經常向她索取金錢花用，如稍有不從即破口大罵，感情日趨淡薄。

阿明2018年初即自行搬離住處，同年9月12日阿芳姐姐去找阿明，阿明告訴阿芳姐姐說要離婚，既然阿明開口要離婚，阿芳堅持也要離婚。

阿明則主張，他只是口頭說要離婚而已，他以前賺的錢都給妻子，他現在沒有工作怎麼有錢給她，也為了要照顧長輩，兩年前才回老家住，這段期間妻子原告有來找他，他也有回家找妻子，他不願意離婚。