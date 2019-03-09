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獨／山林解禁！政院要求6月完成開放

白狼立院抬棺 被列集遊法首謀函送

2019-03-09 23:16聯合報 記者張宏業╱即時報導

統促黨總裁「白狼」張安樂上月不滿行政院長蘇貞昌將兩岸戰爭當兒戲，上月率眾抬棺前往立法院抗議，由於群眾聚集未事先提出申請，檢警前天欲傳喚張到案說明，張原本允諾配合調查，但不知為何卻失約，並透過友人轉述「要就直接移送」，警方與台北地檢署討論後，決定將張列違反集會遊行法首謀函送法辦。

情治單位另指出，統促黨旗下由陸配所組成的女媧黨部，在三八婦女節當天前往台北車站中庭集結，眾人賣力在北車大跳扇子舞，引發民眾側目，張安樂與統促黨成員胡大剛也到場致意，過程均被情治人員蒐證。

張安樂去年疑收受陸資違反政治獻金法，遭台北地檢署傳喚偵辦，如今又涉及違反集遊法遭北檢鎖定，檢察長邢泰釗為求謹慎，指示由偵辦管中閔案的檢察官黃紋綦負責調查。

國民黨立委2月25日質詢蘇貞昌，若台海發生戰爭時，海底電纜被切斷要如何因應？蘇回應「剩一支掃帚我都跟你（大陸）拚」，引發朝野人士激戰；張安樂批民進黨「將人民當芻狗，死的都是別人的子女」，隔日率眾抬棺至立法院抗議，並嗆蘇「要死你們先死。」

當時群眾要把棺材搬下貨車時，遭現場警力制止，雙方過程中發生推擠，張安樂下車時一度沒站穩，差點失足躺進自己帶去抗議的棺材裡，還好身旁小弟雙手環抱，用力拉住張，才沒造成傷害。

警方當時依違反社維法查扣張帶來的棺材，引發張安樂等人不滿，由於群眾聚集未事先提出申請，警方三度舉牌要求解散，統促黨聚集40分鐘後離去，抗議過程中，有名男子持摺疊刀挑釁警方，當場被逮捕。

集會遊行法第29條規定，經主管機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不遵從，首謀者處兩年以下有期徒刑或拘役。

此外，四海幫預計下周在圓山飯店舉辦春酒活動，不少江湖大哥將前往捧場，張安樂是否會前往致意，檢警嚴密關注。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂日前抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂日前抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，被檢警列為違法集遊法首謀法案。記者曾吉松／攝影【作者：曾吉松 日期：2019/2/26 檔名：L31968024.JPG】
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中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，他帶棺材到場，卻不慎摔倒。記者曾吉松／攝影【作者：曾吉松 日期：2019/2/26 檔名：L31968036.JPG】
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張安樂棺材立法院
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