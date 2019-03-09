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「小三」無罪確定 妻子攜兒女夜襲沒錄到實證潰敗

2019-03-09 21:38聯合報 記者王宏舜╱即時報導

紀姓男子和陳姓女子過從甚密，妻子懷疑兩人有染，和兒子、女兒組隊抓姦，2016年2月18日深夜三人尾隨紀到新竹陳女住處，報警處理，當場找到有精液的衛生紙。紀妻控兩人通姦、相姦罪，但新竹地院當時只發現紀和陳女共處一室，且母子們違法闖入陳女租屋處，取得衛生紙過程不合法，排除證據能力，判陳女無罪。高等法院認為舉凡體液、皮屑、口腔黏膜都有可能檢測出DNA，這張衛生紙可能經紀和陳女「先後使用」，不能直接認定相姦，陳女無罪確定。

紀姓男子部分，因妻子撤回告訴，竹院已另行審結。

檢方指控，紀姓男子2016年2月18日晚間10點在陳姓女子住處性交，紀妻報警，當場扣得13張衛生紙，經警政署刑事警察局鑑定，檢出DNA-STR 型別與紀、陳女相符，陳女犯刑法相姦罪。

陳女不否認知道紀已經有家室，而當時也共處一室，但否認相姦。她主張衛生紙是違法取得的，對方直接闖入她家，她沒有同意紀妻和兒女進門、帶走垃圾。

紀妻不甘一審輸了官司，請檢察官上訴。紀妻說，當時到陳女家時，外面那道門是打開的，裡面那道門是插著鑰匙，當時有先按電鈴，後來她聽到丈夫「穿褲子的聲音」，因為丈夫的鑰匙繫在腰間，穿褲子會有聲音，「那個聲音是我每天都會聽到的」。在門外待了大概10來分鐘，最後開門進入。

高院認為，母子三人都沒拍到紀和陳女交媾的畫面，且看到紀時他穿著長袖上衣、長褲，衣服沒凌亂，且紀妻在丈夫進入陳女家後等了10分鐘才進入，很難想像兩人可以在10分鐘內完成性交並穿好衣服善後。

另外衛生紙雖驗出有紀的精液和兩人的DNA，但通（相）姦罪是指男女雙方互相取得合意而姦淫，也就是性器接合行為，無法排除是親吻、撫摸或口交後，再用衛生紙擦拭而留下，甚至有可能是紀自慰所使用，沒有積極證據顯示兩人相姦。

不過高院對一審採證據排除的作法看法不同，認為通姦、相姦犯罪類型較隱密，現實上採證不易，紀妻因丈夫進入女子家中，又聽他穿褲子的聲音而進入蒐證，能算是「無故」嗎？私人如果違法取得證據，有嚴重侵害他人權利，有時得負侵入住居、妨害自由、妨害秘密等罪責，因此允許私人不當或違法取得證據得為證據，並非放任而無合理限制，因此二審時將衛生紙當證據，只是「判決結果相同」。

陳姓女子和紀姓人夫共處一室，紀妻蒐證雖找到沾有兩人DNA的衛生紙，但因沒拍到兩人...
陳姓女子和紀姓人夫共處一室，紀妻蒐證雖找到沾有兩人DNA的衛生紙，但因沒拍到兩人性交畫面，證據不足，陳女無罪確定。示意圖／Ingimage
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衛生紙DNA衣服外遇小三外遇
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