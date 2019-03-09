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蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

台61線西濱快速公路將新增區間測速路段，公路總局與苗栗縣警局評估後，決定選在白沙屯至通霄交流道北上約11公里長的路段實施區間平均率速取締超速，透過公路總局協助爭取經費建置，南下路段持續以手持式雷達測速槍等測照，多管齊下遏阻超速違規。

新北市萬里隧道去年7月率先實施區間測速，至11月超速違規減少9成5、月平均事故減少8成4，成效良好，交通部與警政署大力推動科技執法與速度管理政策，針對易肇事路段推動區間測速執法，全台6個縣市8個路段已獲交通部同意設置，其中八里隧道與北宜公路都已建置完成。

西濱公路目前僅彰化路段即將建置，苗栗縣警局評估縣內竹南至苑裡長約45公里，大都缺乏執法空間，利用區間測速可以提升執法效率，降低員警執勤風險與維護行車安全，經與公路總局評估後，選定西濱公路113公里白沙屯至124公里通霄北上路段實施區間測速。

縣警局交通隊分析，後龍等路段因速限不同，且玄寶大橋、後龍溪橋及西湖溪橋都將改建，不宜建置區間測速設備，統計去年1月至今年2月的事故，西濱公路112公里至130公里共發生11起事故，其中113公里至124公里北上路段即占6件，屬易肇事路段。

通霄警分局指出，西濱白沙屯至南通灣新通車路段路況好車速快，警方1月起不定期在跨越橋以手持式雷達測速槍測照，至今已取締395件超速違規，超速情形不少。

交通隊指出，先前規畫在通霄路段設置固定式測速照相桿，因白沙屯至通霄北上路段將規畫區間測速，將評估針對南下路段測照或移置竹南段設置；另外，通霄警分局也將持續在跨越橋上針對南下車流加強測照取締。

苗栗縣警局將在西濱公路白沙屯至通霄北上路段實施區間測速，通霄警分局也會持續在跨越...
苗栗縣警局將在西濱公路白沙屯至通霄北上路段實施區間測速，通霄警分局也會持續在跨越橋針對南下車流加強測照取締。圖／報系資料照片
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西濱公路缺乏執法空間，員警測照常見車輛擦身而過的驚險畫面，苗栗縣警局交通隊將實施...
西濱公路缺乏執法空間，員警測照常見車輛擦身而過的驚險畫面，苗栗縣警局交通隊將實施區間測速取締超速。圖／報系資料照片
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測速白沙屯
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