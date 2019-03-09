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蚊香、菸蒂微小火源要注意 引發大火犯公共危險罪

2019-03-09 10:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

屏東縣游姓男子3年前12月深夜屋內失火，游平日有抽煙、在屋內點蚊香習慣，屏縣消防局火調人員調查發現，游在房間內點蚊香或是抽菸後沒有確實熄滅就睡覺，導致未熄滅的微小火源繼續蓄熱引發大火，延燒到隔壁房屋。一審屏東地院將游姓男子犯失火燒毀現供人使用住宅罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，二審高雄高分院審理，維持原判，考量游生病接受治療，經此偵審程序當知警惕，宣告緩刑2年，全案定讞。

高雄高分院審理時，游否認涉案，辯稱，當天沒點蚊香，也沒在屋內抽菸，是有人縱火要嫁禍給他的。游的辯護人稱，起火點雖然在游的房間內，但無法判斷火源是因為游所以引起，之前有人找游要趕緊搬遷，起火原因不排除他人所引起等語。

判決指出，2016年12月深夜屏東市民族路發生住宅火警，游姓屋主說，當時在屋內東南側臥室睡覺，驚醒後發現天花板有火跟煙，「我的臥室是類似和室構造，房門是一整片的木頭和玻璃，房門打開後都附近都是火光，跑向隔壁臥室並沒有看見火光，再跑向客廳，當時客廳都是煙」。

屏縣消防局火調課調查，經清理火場後，在起火處附近地面發現兩個打火機的金屬上蓋，床板附近發現一個放置蚊香的金屬片，東側臥室也有蚊香殘跡。根據屋主游姓男子稱，在家中或外面都會抽，菸癮來了就會抽…屋內蚊子多的時候會點蚊香。當天案發前，游說，當天在外面喝完酒回家，不記得何時到家。

屏縣消防局火調課調查，游平常在家中使用打火機點燃蚊香與抽菸習慣，發現屋內東南側臥室西側附近有堆放衣物、棉被等物品，利於微小火源蓄積熱。現場勘察發現，起火處附近沒有發現其他發火源，研判起火原因微小火源（未熄菸蒂）引燃附近可燃物而造成火災可能性最大。

合議庭認為，游警詢承認有抽煙習慣，在家中或外面都會抽，且屋內蚊香多時會點蚊香，綜合游的生活習慣，現場殘留跡證，火場燃燒狀況，火災發生原因應為點燃焚燒蚊香或香菸後未確實熄滅，導致未熄滅的微小火源繼續蓄熱引發火災。

二審合議庭認為，游因一時疏忽未注意熄滅火源，導致住宅引發火災並延燒到鄰近無人居住的住宅與物品，肇生嚴重公安危險，犯後否認犯行，態度難見悔意，考量幸未實際波及他人生命而釀成嚴重災禍，一審屏東地院判處有期徒刑3月，可易科罰金，量刑適當，但考量游生病接受治療，經此偵審程序，當知警惕，科刑暫不執行，宣告緩刑2年，以啟自新，全案定讞。

圖為高雄高分院外觀；屏東縣游姓男子三年前住家發生大火，延燒到鄰屋。一審屏東地院將...
圖為高雄高分院外觀；屏東縣游姓男子三年前住家發生大火，延燒到鄰屋。一審屏東地院將游姓男子犯失火燒毀現供人使用住宅罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，二審高雄高分院審理，維持原判，考量游生病接受治療，經此偵審程序當知警惕，宣告緩刑2年，全案定讞。圖／報系資料照
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火災抽菸
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