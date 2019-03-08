國二女生同意軍人上床 「看不出13歲」他躲過重刑

2019-03-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



桃園市一名國二女學生透過朋友介紹，結識18歲的陳姓青年，她邀陳至家中，兩人發生性關係；完事後，少女家人陸續返家，陳躲在房內不敢現身，直到女方全家外出購物，才悄悄離去。少女父母事後得知，向中壢警方報案。桃園地檢署依刑法對於未滿14歲之女子為性交罪起訴，但桃園地院認為陳主觀上認知少女為14歲，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判他6月徒刑。

檢方上訴指出，刑法第227條第1項之罪最低本刑為3年以上，但法院卻只輕判6月，罪刑不相當。高等法院認為，國中生年齡介於12歲至15歲之間，少女在交友網站上自介14歲，她當時的實際年齡為「13歲又11個月」，一般人難以察覺，駁回檢方上訴。

陳姓青年2016年10月8日早上到女學生住處，聊著聊著，問「要不要？」，女學生回答「都可以」，兩人開始做愛。陳落網時，稱不知道女學生不到14歲，強調是她主動拉他的手去摸胸與下體，否認有性交。

女學生說，當天早上兩人先一起睡覺，但陳一直摸她胸部、接著親吻，她未拒絕性行為；後來爸媽回家，陳躲在房內，等到她全家出門才離去。

高院認為女學生的證述十分明確，指述沒有矛盾，應是難以抹滅的記憶，若非親身經歷，這不是十幾歲的少女的生活經驗。但少女針對是否確實告訴陳年紀的說法前後不一，高院認為有使被告主觀上誤認她為14歲以上未滿16歲女子的可能，依「所犯重於犯人所知或相等，從其所知」法理，罪證有疑，利歸被告。

對於刑度問題，高院也參酌司法院妨害性自主罪量刑資訊系統：若輸入「適用法條：刑法第227條第3 項，犯罪態樣：以性器進入被害人性器，前案紀錄：不是緩刑中或假釋中再犯、無妨害性自主前案紀錄、無前案紀錄，犯後態度：審判中部分坦承」量刑因子，平均刑度是8 、9 月。若輸入「適用法條：刑法第227 條第3 項，前案紀錄：均不是緩刑中或假釋中再犯、無妨害性自主前案紀錄、無前案紀錄，犯後態度：有意和解，但就金額無法達成合意」量刑因子，平均刑度4 月。本案因和解金額談不成，合議庭認為原審量刑適當。