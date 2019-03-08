練習長笛的氣質少女遭魔爪 媽媽的同居男被重判

2019-03-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



愛音樂的少女「小潔」（化名）經常在家彈鋼琴、練習長笛，媽媽的同居男友「阿倫」（化名）陪同少女練習時，多次猥褻被害人，還趁她坐在客廳沙發看書時性侵，一審依強制猥褻、強制性交等罪將他判刑8年6月，他不服上訴，台中高分院認定他上訴無理由，將全案駁回。得上訴三審。

二審合議庭查出，「阿倫」利用少女年幼可欺，而猥褻性侵，致被害人身心嚴重創，犯罪情節難認輕微，客觀上尚無從認定足以引起一般同情，無值得憫恕之處，無法給予減刑。

合議庭審酌，「阿倫」是少女媽媽的同居男友，「小潔」叫他叔叔，為逞一己性慾，無視被害人年幼，以及身體、心理、人格的正常發展，罔顧人倫，做出不該做的事，致被害少女罹患急性壓力症候群，嚴重戕害被害少女身心，一審量刑無違誤，所以將他的上訴駁回。

判決書指出，前年間，「阿倫」利用陪同少女練習鋼琴時、或趁少女看書時，以身體正面碰觸少女臀部、或親吻少女、或隔著褲子摸少女下體、或撫摸少女的胸部，先後犯下多次猥褻行為。

前年底，「阿倫」見被害少女坐在客廳沙發上看書時，違反她的意願，脫下她的褲子，性侵被害人得逞，經被害少女的父母提起告訴，「阿倫」坦承犯案。

被害少女慘遭猥褻、性侵後，經心理諮商結果，認其有明顯的急性壓力症候群，包括無助、不知所措，對特定人特定環境感到不安、無助，反覆無法揮去的驚嚇，有明顯的負向情緒反應，及瞬間創傷記憶重現的現象。