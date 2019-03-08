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是誰深夜酒駕？警員、當事人法庭對質 警員輸了

2019-03-08 21:15聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣陳姓男子收到桃園市政府交通事件裁決處的裁決書，說他5年內第2次酒駕，裁罰9萬元並吊銷駕照。他一頭霧水，打行政訴訟討公道。取締的桃園警員堅稱當初確認身分後才開單，但陳男堅稱當時人在家睡覺，應是身分證遺失被冒用。法官以舉發單簽名經鑑定不是陳的筆跡，判陳男勝訴，撤銷處分。

判決書指出，陳男在去年6 月間接到桃園市交通事件裁決處的掛號郵件，指他2014年8月14日凌晨1時，騎機車行經中壢區中美路二段時，被中壢分局中福派出所警員攔查酒測值0.18，超過0.15的酒駕標準。因他在5年內第2次被取締酒駕，依規定裁罰9萬元，吊銷駕照，3年內不得重新考照，並應參加道路交通安全講習。

陳男去年7月向彰化地方法院提出行政訴訟，法官傳喚舉發的警員到庭作證，警員堅稱當晚取締酒駕完全依照規定，也有核對身分證才舉發開單，但因時間隔很久了，當時現場酒測的錄影資料都已刪除。陳男辯稱身分證遺失，當晚他在家睡覺，應有人冒用他的身分證。

由於機車車主是住桃園市經營按摩店的張姓男子，法院委託員警到桃園訪查，張男表明不認識陳男，平常這輛機車放在按摩店供員工使用，他已中風不管事。員警再訪查實際經營按摩店的張男兒子，他也說不認識陳男，也不清楚警方取締酒駕當晚是誰騎機車出去。

去年10月，法官再度開庭，要求陳男當庭簽名，連同他在公司的生產日報表、檢查紀錄表、考勤表和電信申請資料上的簽名，及陳男在警方的酒測單、交通違規舉發單簽名，都送請法務部調查局鑑定。最近鑑定報告出爐「研判應非出於同一人手筆」，法官採信陳男主張身分證被冒用的說法。

彰化地方法院撤銷桃園市政府裁決的酒駕重罰處分。聯合報資料照片
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警方為減少家庭悲劇發生，近年加強取締酒駕（註：非本案照片）。聯合報資料照片
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