少千票害我沒當選！市民控議員落選人占車位反挨告

2019-03-08 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市安樂區李姓議員候選人落選，選後怒控許姓市民登入臉書社團「基隆人集團」，發佈「移一次你操他媽的放回來一次！你會上我隨便你」等隱含辱罵粗話意味的貼文，涉嫌誹謗、公然侮辱、強暴脅迫妨害他人競選、違反公職人員選罷法等罪。基隆地檢署近日偵結，認定該些用詞僅是行為人一時氣憤的粗俗用語，非意在侮辱，且其發文內容屬可受公評之事，全案不起訴。

檢警調查，許姓市民不滿李姓議員候選人擅自將競選廣告充氣人偶擺置停車位，剝奪市民停車權益，才在臉書社團留言指控，「操他媽的國家新城這邊一直擺在可以停車的早餐店門口」，還疑似越說越氣，頻罵「移一次你操他媽的放回來一次！X！你會上我隨便你」。

選後李姓議員候選人落選後忿忿難平，稱許姓市民那句「操他媽」言論不僅公然侮辱他，還影響他的選票，「當選要2000多票，我拿890多票」，一口咬定許姓市民涉犯4罪。

許姓市民到案供稱，他貼文是針對楊姓議員候選人占用停車位一事表態，認為他不能為了選舉就犧牲民眾利益，屬於言論自由保障範疇，至於他爆粗口，純粹是個人口頭禪，並無侮辱意思；並反控李姓議員候選人罔顧公眾權益，將人偶廣告放在某早餐店前停車處，占用一個小客車停車位，他曾致電競選服務處反映，當時服務處人員一口答允，但後續卻又沒下文，才會怒發文。

檢警調閱相關事證，發現該篇爭議貼文下有不少人留言回應，一面倒地抱怨楊姓議員候選人擺放的競選充氣人偶影響交通、視線，再加上該候選人也坦承將充氣人偶放置該停車處，卻還辯稱「那邊只能停機車，不需要申請」。