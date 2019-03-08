闊老給807萬要女友「照顧到死」？ 舉不出約款免還錢

2019-03-08 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



鍾老先生2016年12月贈送26萬美元給劉姓同居女友，但過1個多月就反悔，威脅「如果不還我，我就要殺妳」，劉婦嚇得逃走。鍾提告詐欺、侵占、竊盜，基隆地檢署處分劉婦不起訴，他提返還贈與物訴訟，指劉婦是他的傭人，以給26萬美元交換她「陪伴照顧到終老」，但民事一審仍敗訴。高等法院民事庭認定這筆錢是單純贈與，鍾無法舉證附有約款，駁回上訴。

鍾翁和陳姓元配育有3子1女，但已分居失聯30多年；他後來又結交莊姓女友，對方也生有1子1女，不過也分手、沒再連絡。鍾將劉姓婦人視作「老來伴」，兩人在基隆同居，不過所住的房子在1997年時移轉登記在1名兒子名下。

鍾宣稱，因擔心房子被兒子變賣而流落街頭，劉婦慫恿送她26萬美元(約台幣807萬)，她將用她的名義買下房子，並約定在購屋前，劉婦每周須照顧他5天，購屋後也必須一起住、履行照顧義務。2017年2月5日，劉婦要求立據表明不索回贈款，雙方吵了起來，鍾表示要撤銷贈與，要求她返還贈與物。鍾說，對方佯裝要照顧他、一起生活，害他誤信，才會領錢給她。

劉婦則表示，雙方是男女朋友，實質上是夫妻關係，當時要送她26萬美元時並沒有附加要求，但事後鍾卻反悔，還說照找律師告她侵占，甚至放話要殺她，她趁鍾上廁所時逃走並報警。她表示，兩人的情誼沒辦法再走下去，而送給她的錢沒有理由再討回去。

高院調查鍾和劉婦間的電話對話，鍾說「妳說要買鑽戒，我就把錢擺上面，只要妳高興，好妳拿走…妳的意思是說莊00（前女友）也拿那麼多，老師也拿那麼多，我怎麼不能拿，我想想也有道理，反正本來就是要給妳的嗎，對不對」、「當然是買妳的房子，我現在都快死了，還什麼房子」，可見是比照曾給與他有親密關係的女子巨款、安她們的心，沒有講到附帶條件。

鍾稱提領美元的那天身體不適，錢是遭盜領，但新光銀行行員作證，老先生的腳不方便，但意識清楚，獨力簽寫文件。高院也認為鍾表示因頭痛而意識不清，說詞難採信。