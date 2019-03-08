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金門又查到疑似大陸香菇？本月第4起累計上千公斤

2019-03-08 20:27聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

又查到疑似大陸香菇！海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天表示，繼本月1-2日查獲2批疑似大陸香菇後，5日和7日又再度查獲可疑香菇，總數計39箱共585公斤，總計市價約新臺幣70萬元，目前均已完成採樣送驗，若確認是大陸香菇，將依違反海關緝私條例等裁處1到3倍金額。

第9岸巡隊副隊長王榮忠表示，為了將非洲豬瘟疫情杜絕於境外，並加強查緝農漁畜產品走私等情事，金馬澎分署第9岸巡隊昨天結合偵防分署金門查緝隊、財政部關務署高雄關離島派出課，在金門料羅商港淺水碼頭實施貨物拆檢查驗時，又查獲疑似大陸香菇一批。

王榮忠說，本月才月初，就已查獲4批疑似大陸走私香菇，5日查獲疑似大陸香菇 24箱共314公斤及花菇6箱84公斤乙批；昨日查到總數15箱約271公斤，總計市價約新臺幣70萬元；1日與2日 2批香菇共760 公斤，經縣府建設處初步檢驗，認為是大陸香菇的機率極高，目前均已完成採樣檢送農委會農糧署實施鑑定，倘經確認為大陸香菇，後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等，函送財政部關務署高雄關裁處。

財政部關務署離島派出課稽核林哲彥今天也提到，現行小三通旅客，每人可合法攜帶1公斤大陸香菇入境，部分有心人士見有利可圖，就以每趟新臺幣2至3百元代價，遊說旅客攜帶大陸香菇入境，再違法搜集，囤積轉售牟利，形同變相走私。單單他們近3個月就已查獲小三通旅客攜帶超量來自中國大陸香菇約822公斤，數量相當驚人。未來會針對小三通旅客持續加強邊境查緝，以扼止劣質大陸香菇進入市場。

金馬澎分署第9岸巡隊結合偵防分署金門查緝隊、財政部關務署高雄關離島派出課，在金門...
金馬澎分署第9岸巡隊結合偵防分署金門查緝隊、財政部關務署高雄關離島派出課，在金門料羅商港淺水碼頭實施貨物拆檢查驗時，又查獲疑似大陸香菇一批，幹員進行清點。記者蔡家蓁／攝影
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第9岸巡隊副隊長王榮忠（右）與財政部關務署離島派出課稽核林哲彥（左）今天在受訪時...
第9岸巡隊副隊長王榮忠（右）與財政部關務署離島派出課稽核林哲彥（左）今天在受訪時都表示，會加強查緝，以扼止劣質大陸香菇進入市場。記者蔡家蓁／攝影
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金門走私小三通
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