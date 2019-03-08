金門又查到疑似大陸香菇？本月第4起累計上千公斤

2019-03-08 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



又查到疑似大陸香菇！海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天表示，繼本月1-2日查獲2批疑似大陸香菇後，5日和7日又再度查獲可疑香菇，總數計39箱共585公斤，總計市價約新臺幣70萬元，目前均已完成採樣送驗，若確認是大陸香菇，將依違反海關緝私條例等裁處1到3倍金額。

第9岸巡隊副隊長王榮忠表示，為了將非洲豬瘟疫情杜絕於境外，並加強查緝農漁畜產品走私等情事，金馬澎分署第9岸巡隊昨天結合偵防分署金門查緝隊、財政部關務署高雄關離島派出課，在金門料羅商港淺水碼頭實施貨物拆檢查驗時，又查獲疑似大陸香菇一批。

王榮忠說，本月才月初，就已查獲4批疑似大陸走私香菇，5日查獲疑似大陸香菇 24箱共314公斤及花菇6箱84公斤乙批；昨日查到總數15箱約271公斤，總計市價約新臺幣70萬元；1日與2日 2批香菇共760 公斤，經縣府建設處初步檢驗，認為是大陸香菇的機率極高，目前均已完成採樣檢送農委會農糧署實施鑑定，倘經確認為大陸香菇，後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等，函送財政部關務署高雄關裁處。