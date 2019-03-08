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寺廟女宮主助女信徒排毒 害對方「爆肝」亡

2019-03-08 19:06聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市某宮廟擔任宮主、乩身的邱姓女子，去年6月18日見賴姓女信徒臉上有醫美後大片紅疹，以1000元賣給她1罐「苦藤粉」表示能清熱解毒，賴早晚各吃2匙，服用半個月後高燒不退，就醫才驚覺「爆肝」最終肝衰竭死亡；檢方依違反醫師法、過失致死起訴邱女。

檢方調查，邱女（51歲）和陳姓丈夫共同經營宮廟，邱為乩身每週六開壇讓信眾問事，當天賴女和哥哥請示完後，邱見她臉上有因為醫美留下的大片紅疹，明知自己未領有醫師證書，卻診斷賴體內有毒素，賣給對方1罐苦藤粉，建議她每天服用。

結果賴女早晚各吃2匙，吃了半個月開始高燒不退，緊急就醫發現肝指數飆高，已經迫近肝衰竭程度，住院20多天後仍因引發多重器官衰竭不治死亡。

檢察官相驗時，一度懷疑邱藉擔任乩童替人問事名義，實則違法大量賣藥給信眾，指揮警方到邱的宮廟搜索，但僅查扣1罐苦藤粉，另傳證人釐清，確認是單一情形。

檢方偵訊時，邱否認診療行為，辯稱自己和先生都有吃苦藤粉也覺得有效，看賴臉上斑點，才跟她說苦藤粉可以清火解熱，沒有勉強、要轉她錢的意思，且幾天後看到賴都還好好的，她並來宮裡超渡嬰靈，原本臉色較白有發燒、嘔吐，法會做完臉色就好很多。

但賴女胞兄反駁，陪妹妹去超渡嬰靈時，她就已經非常不舒服，一直嘔吐還不斷要水喝，還把她情形拍下來給媽媽看。

法醫解剖認定，賴女服用苦藤粉後造成毒性肝炎，引發急性肝壞死合併肝衰竭，最終導致多重器官衰竭致死。檢方認定邱女身為宮主兼乩身，代為轉達神明旨意，其職務上有機會替非特定信眾解惑健康問題，涉犯醫師法、過失致死罪嫌。

桃園市某宮廟邱姓女宮主，涉嫌提供女信徒「苦藤粉」清熱解毒，結果害死對方遭起訴。圖...
桃園市某宮廟邱姓女宮主，涉嫌提供女信徒「苦藤粉」清熱解毒，結果害死對方遭起訴。圖／桃檢偵查庭、報系資料照
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