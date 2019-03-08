母亡父再娶！ 17歲少女慘遭生父及繼母虐打

2019-03-08 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



一名17歲少女因母過世，與父親同住，後來父親娶繼母生2女，卻常被父、繼母聯手虐打，曾被踢下樓梯，還打成熊貓眼，甚至將少女關在家中，不願讓少女就學。新竹檢方日前偵查終結，將夫妻倆依妨害自由及傷害等罪嫌起訴。

檢方調查，17歲少女因生母病逝，父親再娶生下2個妹妹後，性情大變，對於少女特別嚴格，只要少女稍微不聽話、或拒絕幫忙做家事，慘遭父親、繼母毒打。少女帶著傷痕到學校上課，被老師發現，早在9年前曾經通報社會處緊急安置。

少女因想家，經過社工評估應與父親關係轉好，想不到回家後，一樣被毒打，但將較於2個妹妹不需要做家事，家事卻要少女一手包，也讓少女心理不平衡，心靈受創嚴重。少女向社工哭訴，有次因繼母心情不佳，情緒失控用力將她從2樓梯踹下，讓她滾落到1樓，造成左手及右腳移位扭傷，傷重為此請假缺課。

檢方調查，少女的生父也因不滿女兒不服從管教痛打，鄰居還常來求情拜託罷手，後來通報社工介入，再次將少女安置。事隔1年，少女又想家，要求要回家，社工評估家庭狀況2017年6月勉強讓少女返回家庭，卻又再被施暴，少女難過蹺家，數日才返家。

檢方表示，少女因蹺家又被父親、繼母痛毆，眼睛瘀青、腫得像熊貓眼，手腳、背部受傷，甚至2人將少女反鎖關在家裡，不讓她去上課，事後校方老師打電話關切，2人才放人到學。老師發現少女全身傷不捨，再次通報社工，這次除了緊急安置，也決定由縣府委由律師控告這對夫妻妨害自由及傷害罪嫌。而地方法院也核准停止這對夫妻親權，由地方政府首長擔任監護人。