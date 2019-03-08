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婦女節請命 蔡碧玉：請給女檢察官更好的環境

2019-03-08 17:50聯合報 記者王聖藜╱即時報導

檢察官協會今天舉辦婦女節聯歡活動，邀資深女檢察官分享職涯心得。司法官學院院長蔡碧玉說，她年輕時，問案到一半就要擔心小孩接送的問題，女性26歲到36歲是結婚、生小孩高峰期，這是為何有許多女檢察官想轉任法官的原因之一，她要向法務部請命，給女檢察官更好的工作環境。

司法官21期的蔡碧玉經歷完整，與夫婿施慶堂是同期同學，施慶堂曾任苗栗地檢署檢察長，2人在檢察界均位居要津，是令人稱羨的司法眷侶。

蔡碧玉說，投身檢察體系，最大感慨就是「事業、家庭兩頭燒」，女檢察官最害怕的事，就是偵查庭開到5點還不能下班，常在思考誰去接小孩；蔡說，她擔任新北地檢署檢察長時，常看到女檢察官下班匆勿衝出辦公室，一手牽一個小朋友，再背包包回辦公室加班，令人不捨。

蔡碧玉說，制度上，檢察體系應給予女檢察官更友善的工作環境，才會吸引更多優秀的人才留在崗位上奮鬥，她感謝男檢察官給女檢察官的祝福與鼓勵，對於男檢察官給女檢察官的承擔，同表感謝。

另名分享經驗的女檢察官，是司法官學院25期的高檢署智財分署主任檢察官陳文琪，陳曾任法務部國際及兩岸法律司長，曾代表台灣前往菲律賓、大陸爭取台灣利益。

陳文琪說，2004年檢察官協會成立，希望能加入「國際檢察官協會（IAP）」，2005年IAP在丹麥開年會時，她與大陸團協商入會事宜，卻被對方放鴿子，她返台以女檢察官身分寫信向大陸抗議，得到對方的道歉，更促成了兩岸首次的檢察交流。

另名被安排分享、交流的女檢察官，是司法官39期的張安箴，張安箴自始在台北地檢署服務，因具備涉外事務專長，目前借調行政院經貿談判辦事處辦事辦業務。

張安箴說，台北地檢署檢察長邢泰釗告訴她一句話：「閱歷越多、年紀越大，不論經驗了什麼，都會成為人生的一塊磚，人生就是一塊塊的磚往上疊」，她剛分發時，公訴蒞到「李正位案(殺人分屍棄屍卻找不到屍的奇案)」，對她影響很大。

張安箴說，承審法官給了一星期的時間去找屍體，她當時的長官、主任檢察官越方如替她扛下工作，自己則每天與警察想怎麼挖屍體，最後還是沒有找到。

她說，員警請師父解惑，師父給因果循環的答案，所以，每件到地檢署的案子都是他人種的因果，檢察官參與別人的歷程，如何忠於「擺渡人」的角色，是她學到的課題；她還說，「世界上沒有任何一片雪花，會在錯的時間落在錯的地方」，以此與參與活動的女檢察官共勉。

台北地檢署檢察官張安箴。記者王聖藜/攝影
台北地檢署檢察官張安箴。記者王聖藜/攝影
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司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜/攝影
司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜/攝影
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台高檢主任檢察官陳文琪。記者王聖藜/攝影
台高檢主任檢察官陳文琪。記者王聖藜/攝影
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檢察官張安箴行政院
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