丁守中要傳中選會副主委陳朝建作證 法官：無必要

2019-03-08 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨前立委丁守中。記者林孟潔／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長落選人丁守中提選舉無效訴訟，丁守中委任律師團上周聲請傳喚中選會副主委陳朝建出庭作證，要釐清選舉當天中選會以發新聞稿方式延長投票時間的原因。台北地院今下午開庭，法官認定聲請逾時且無必要性，裁定駁回。今經歷2小時45分審理，全案準備程序終結，預計4月3日或10日首次進行言詞辯論。

丁守中委任律師周國代，上周開庭聲請傳喚陳朝建出庭作證。他認為，投票不得帶手機，此次公投已經違反公投法規定，且陳朝建曾在立法院表示，投票時間為上午8時至下午4時，是實質法規命令，若要更改或延後都需要提前公告，但中選會當天無法找到一半以上的委員舉辦臨時會更改投票時間，後以新聞稿方式延長投票時間，已經違法。

台北市選委會律師盧柏岑說，對方已逾期聲請且沒有正當事由，待證事實也與爭點沒有關聯性，另外本案是選舉無效訴訟，並非公投無效訴訟，請求法官駁回聲請傳喚證人。

中選會表示，新聞稿僅重申選罷法第19條的法令規定，並無改變或延長投票時間，且無論在選舉公報或選務人員手冊都有寫明，下午四點以前排隊的民眾均可投票，往年選舉也都以此方式進行。

盧柏岑指出，投票時間依據選罷法第19條規定，「到達」投票所是否等於「進入」投票所？如果兩者相等就不會、不應有「已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票」的「但書」。

至於為何中選會當天不召開臨時會去延長投票時間？盧表示，陳朝建說得很清楚，投票時的公告是法規規定時間，且重點在於競賽開始前可以討論修改競賽規則，但開始後不適合修改，否則不符合公平公正原則，也會引起更大爭議。

中選會訴訟代理人唐效鈞說，依選罷法第38條第1項第1款規定，投票起、止時間應於投票日前40日公告，當天更改時間會違反法規。

由於合議庭訂1月11日為聲請傳喚證人時限，法官認為聲請逾時且無必要性，今駁回聲請。庭末諭知請兩造在本月21日前提出「一份」完整的綜合辯論意旨狀，逾期提出即認有妨礙訴訟之虞，另請律師團及中選會訴代預留4月3日、10日時段，待合議庭決定庭期。