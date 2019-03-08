「殺風景總比殺人好」警方酒測在餐廳外守株待兔

2019-03-08 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



近來又發生多起因酒駕釀成的重大傷亡事故，再度引起各界檢討聲浪，彰化縣警察局從本月8日起，一連3天動用8個分局警察志工，到各轄區易生酒駕的各大餐廳，以口頭及標語進行宣導，並密集排定酒測勤務，警方呼籲民眾切莫以身試法。

依彰化縣警局統計，彰化縣警局嚴格執行執行酒測奏效，酒駕案件及造成傷亡案件已經減少，106年取締違規酒駕4556件、依公共危險罪移送3031件，107年取締4143件、依公共危險罪移送2596件，而106年酒駕造成車禍傷亡案件共434件，107年則減到428件。

縣警局交通隊表示，警方除了嚴格執法外，從本月8日起，由八個分局一連3天，針對易生酒駕的大型餐廳，動員警志工以口頭及標語前往勸導，呼籲民眾酒後不駕車，駕車不喝酒，並要求落實代駕及指定駕駛，以免受罰。

警方並以餐廳外的周邊道路，做為酒測重點路段。不過，警方在餐廳外守株待兔的做法，卻引起部分民代不滿，認為好好喜宴或者聚會，卻因警方為拚酒測績效，破壞了人家的「好事」，大殺風景。但警方強調，酒駕形同殺人，「殺風景總比殺人好」，為了民眾自身及他人安全，警方仍會持續執法。

為避免民眾圖求僥倖，警方執行酒測方式也隨時變換。像警方過去以夜間稽查為主，現在白天也安排酒測勤務，曾經一天查獲36件的紀錄。