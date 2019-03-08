小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市交通局去年首創在內壢火車站前的公車停靠區與紅線區建置違規智慧偵測系統，經警分局公告之後，今年3月1日起實施科技執法正式開罰，市府交通局今天發表執法「成果」，3月1日至3日3天內中壢警分局已舉發5張罰單，有賓士車違規停放於公車停靠區，被自動拍照取締，依法可罰1200元，交通局提醒駕駛人看緊荷包，勿再心存僥倖違規停車。

桃園市警察局中壢分局於今年1月24日公告「臺鐵內壢車站違規科技執法」自3月1日起開始執法取締，內壢火車站現場設有科技執法警示牌面及違停告警LED字幕機，歷經36天勸導期，現已正式開罰，依法若在公車招呼站內10公尺內違停，汽車罰1200元、機車罰900元，若在公車招呼站10公尺以外禁止臨時停車處的紅線區停車，汽車罰900元、機車罰600元。

市府交通局運輸資運中心主任李慶憲說，內壢火車站的違規智慧偵測系統，是採用地磁感應偵測違停車輛，只要違規超過20秒，一旁LED牌面就會秀出警示字樣，系統也會於違停當下、1分鐘與3分鐘自動拍下違規影像，並傳送至違規偵測平台，交由中壢警方認定開罰。

市府交通局指出，其餘16處位於桃園火車站、中壢火車站，以及桃園區、平鎮區、中壢區、龜山區、八德區公車停靠區的科技執法系統也將陸續公告開罰，未來也將持續關注每日違規停車件數是否相較執法實施前降低，希望民眾勿占用交通節點的周邊停車空間，以免挨罰。

＊桃園市智慧偵測違停地點一覽 公車停靠區14處： 1.桃園區：衛福部桃園醫院站（往中壢方向、往桃園方向），中正路和大興西路2段口（中正路往火車站方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、福安宮站（往蘆竹方向）、中山路/中平路口（往中壢方向） 2.平鎮區：華廈山莊站（往中壢方向） 3.中壢區：伯公廟站（往中壢方向）、內壢火車站(往桃園方向) 4.龜山區：迴龍商場站（萬壽路1段往桃園方向） 5.八德區：大湳站(往大溪方向)、小大湳站（往大溪方向）、 陸光4村站（往大溪方向）、瑞發家園站(往大溪方向)。 火車站2處： 桃園火車站：計程車排班區近遠東百貨紅線處 中壢火車站：中壢火車站前站汽車下客區、計程車下客區