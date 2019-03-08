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男病患暗戀女醫師 在她車底裝GPS跟蹤被判30日

2019-03-08 13:51聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「嚇死人了！」罹有鬱症林姓男子，對女醫師存有遐想，竟自去年5月底至8月23日間，在女醫師機車車底裝設衛星定位追蹤器，定時回傳機車所在位置及移動方向，且經由女醫師友人連結侵入其臉書等帳號，掌握行蹤及交友情況，騷擾女醫師，經報警後查獲，台南地院認林妨害祕密處拘役30日，可上訴。

台南地院認林犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動，處拘役20日；又犯無故入侵他人電腦罪，處拘役20日，應執行拘役30日，可易科罰金，並沒收GPS衛星定位追蹤器1台。

檢警調查，林罹患憂鬱症在該醫院就醫，也是女醫師的病患，未料，林對女醫師存有遐想，她察覺有異，何以對方時不時的無預警現身其面對，深感納悶，直覺不單純，直至警方在她的機車車底發現GPS，得知被林安裝GPS，且設定定時回傳定位功能，傳送該機車所在位置、移動方向及行蹤等資訊全都露，令女醫師嚇出一身冷汗。

不僅如此，林處心積慮，經由網路搜尋到女醫師的友人臉書上出遊及用餐等照片，進而連結到女醫師臉書，登入其google帳號密碼，直至帳號示警，她察覺有異後報警處理。女醫師認其隱私嚴重遭侵犯，請求從重量刑，並不宜易科罰金，拒絕與當事人調處，並提起附帶民事訴訟，請求50萬元的損害賠償。

林坦承犯行，稱為了了解女醫師多一點才會這麼做；台南地院審酌林為能掌握女醫師的行蹤，以GPS竊錄其非公開的動靜行止及狀態等活動，並無故輸入其臉書及google帳號密碼，侵入其臉書及google網頁瀏覽，侵害隱私權，危及電腦系統的安全性。

院方衡量其犯罪動機、無前科、犯後態度及醫病關係，一再對女醫師騷擾犯案，專業醫療團隊及醫院社工更應積極介入診治，因此，處林拘役30日，可易科罰金。

台南地院審酌林的犯罪動機、無前科、犯後態度等情狀，認專業醫療團隊及醫院社工更應積...
台南地院審酌林的犯罪動機、無前科、犯後態度等情狀，認專業醫療團隊及醫院社工更應積極介入診治，處拘役30日。 聯合報系資料照
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