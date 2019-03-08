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周玉蔻爆料王炳忠遭求償 開庭雙方唇槍舌戰

2019-03-08 11:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

資深媒體人周玉蔻爆料新黨發言人王炳忠之父王進步，帳戶內有新台幣500萬元外匯存入，暗指王家接受中資，遭王氏父子求償；台北地院今上午開庭，王直嗆：「如果管不住自己嘴巴，建議別再上節目公開評論」；而周女重申：「地檢署依違反國安法起訴王男父子，證明所說無誤」。法官庭末諭知改訂下月26日上午開庭。

王炳忠去年1月9日向法院自訴周玉蔻涉洩密及誹謗，另提民事求償148萬7000元精神慰撫金。王認為，周玉蔻上政論節目說他「是共產黨的線民、是第五縱隊」、「為中共在台發展組織」、「所主持的學會與中共有關」、「和周泓旭是共諜共犯」、「為大陸買通軍人」、「與周泓旭互寫計畫書報帳分贓」、「父親帳戶有單筆500萬元匯入」，全是不實指控。

民事部分，北院今上午開庭。王炳忠質疑，本案歷經多次開庭，且法官早已要求周玉蔻應就相關事項提出說明，但她至今才提出，顯然有延滯訴訟之虞。

王炳忠舉例，周玉蔻上節目提到「500萬元」但就她提出的LINE對話紀錄，明明是隔天22日才向「A」消息來源查證，怎會於前一日就先公開評論？消息來源面對詢問「500萬元是否發給公務或軍職人員？」明明回答的是「這我就不知道了。」周女卻公開指王已發給相關人員。

王炳忠怒嗆，周玉蔻自稱資深媒體人，卻將私下議論搬上節目公開評論，若管不住自己嘴巴，建議別再上節目公開評論。周玉蔻則反駁，公開評論內容均來自檢調掌握的線索，後來地檢署偵結「周泓旭共諜案」的新聞稿也均提及王炳忠父子，且評論僅是檢調搜索原因，並非王男父子。

周女也抗辯，「相關消息來自於兩位電視製作人。」王炳忠質疑她並未說明製作人身分為何，也未說明在何時何地向她說明。雙方爭執有無向消息來源查證？周玉蔻表示，雖LINE對話是在22日，但早在19日事發後就已查證，22日LINE對話只為再三確認，「否則我如何憑空想像？」

周女說，後來詢問另一位消息來源「王男父子是否會再被約談？」事實證明兩人不但遭約談，還被依違反國安法起訴。她認為，權威來源提供的消息均為事實，並非隨意指摘。

資深媒體人周玉蔻遭新黨發言人王炳忠求償。 記者賴佩璇／攝影
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資深媒體人周玉蔻遭新黨發言人王炳忠求償。 記者賴佩璇／攝影
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周玉蔻王炳忠國安法
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