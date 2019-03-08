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少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

這招厲害了！老公摩鐵偷腥 她急買床單蒐證

2019-03-08 11:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿修」與同事「小玉」婚外情，兩年前至摩鐵嘿咻，他的妻子劉婦委請徵信社人員跟蹤，在兩人離去後，向摩鐵業者租下房間，並購買房間內的床單，果驗出他的精子細胞及「小三」的DNA，台中高分院依妨害家庭罪將兩人各判刑3月，全案確定，不得上訴。

判決書指出，「阿修」與劉婦於103年元月間結婚，本案發生後已離婚。他與同事「小玉」106年1月21日晚上，在南投縣沐悅汽車旅館208房內，發生性關係。

劉婦先前已懷疑老公「阿修」外遇，委請徵信社人員跟蹤，經徵信社人員通報她後趕赴沐悅汽車旅館，待「阿修」、「小玉」離開該汽車旅館時，劉婦即報警處理，

劉婦為取得通姦、相姦證據，向沐悅汽車旅館租下該房間並購買房間內之床單，而取得該房間內之床單1條、採集衛生紙。劉婦證稱「扣案衛生紙及床單是由我交由警方扣案；當晚，我一直等到2人從汽車旅館出來後，就直接報警，我請房務人員不要整理該房間，而且買下該房間的時數，其等警方到達該汽車旅館後，才進入該房間」。

「阿修」與「小玉」否認發生性關係。但送往刑事警察局鑑定的床單、衛生紙鑑定出，有「阿修」的精子細胞、及「小玉」的上皮細胞。

二審合議庭審酌，「阿修」未能克制情欲，破壞婚姻之忠誠義務，而「小玉」與有配偶之人相姦，破壞他人婚姻之圓滿幸福，兩人犯後否認犯行，迄今尚未與劉婦達成和解，予以判刑。

男子「阿修」與同事「小玉」婚外情，兩年前至摩鐵嘿咻，他的妻子劉婦委請徵信社人員跟...
男子「阿修」與同事「小玉」婚外情，兩年前至摩鐵嘿咻，他的妻子劉婦委請徵信社人員跟蹤，在兩人離去後，向摩鐵業者租下房間，並購買房間內的床單，果驗出他的精子細胞及「小三」的DNA，台中高分院依妨害家庭罪將兩人各判刑3月，全案確定，不得上訴。 圖／本報資料照
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