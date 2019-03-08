蘇揆向夜店宣戰 宜蘭啟動滋事店家密集臨檢

2019-03-08 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌向夜店宣戰，講重話，要求各特種店不能販毒打殺，若在夜店門口發生鬥毆，就換掉地方警察局長。

宜蘭縣警察局也立即啟動街頭防暴、酒駕防制，並宣導業者簽署「共同維護治安」宣言，如有發生鬥毆滋事或讓消費者酒駕情事，營業場所將列為治安要點，採重點式、密集式的臨檢

警察局今天指出，為有效防堵街頭暴力、酒後鬥毆及酒後駕車事件發生，宜蘭縣政府警察局將防範觸角擴及民間相關業者，除宣導在類似狀況發生時的處理措施外，雙方並簽署「共同維護治安」宣言，展現共同打擊街頭暴力、防制酒駕的決心。

局長吳坤旭表示：「街頭暴力及酒後駕車除造成許多傷亡外，也可能波及無辜民眾，並影響社會秩序，警局除持續執行擴大臨檢及交通大執法外，將防範觸角深入民間，實施『酒駕強勢執法作為–溯本斷源』擴大宣導活動，最主要的目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。」

吳坤旭強調，打擊街頭暴力及取締酒後駕車將是該局持續執行的工作重點，將藉由深入民間方式，宣導業者簽署「共同維護治安」宣言，展現共同打擊街頭暴力、防制酒駕的決心。

宜蘭縣政府警察局3月7日晚間起，由各分局長率隊執行擴大臨檢勤務，並親自向相關業者進行宣導，各相關業者也均願意配合警方各項防範措施，同時簽署「共同維護治安」宣言，加入宣導行列業者計有25家。

礁溪分局分局長徐俊生表示：「宣導措施將持續進行，同時提醒業者，遇有酒客糾紛情事，業者應立即通報警方，有代客泊車服務，幫客人保管鑰匙的業者，也必須針對酒駕的消費者代叫計程車或代客駕車，如有發生鬥毆滋事或讓消費者酒駕情事，營業場所將列為治安要點，採重點式、密集式的臨檢，並結合交通稽查，取締酒測勤務，以宣誓警方打擊不法之決心」。