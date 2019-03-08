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世新學長「追不成」砍學妹3刀 判6年定讞

2019-03-08 11:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

世新英文系學生陳政佑追求石姓學妹遭拒，拿水果刀砍她3刀，一審被依殺人未遂罪判刑5年6月，高等法院批陳竟在校園內行凶，漠視人命價值，改判他6年徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

陳2013年讀高中時，在捷運上遞紙條攀搭石女，但苦追不成，陳後來讀德明財經科技大學應用外語系，為了親近石女，前年轉到世新大學

陳長期糾纏石姓學妹，前年12月11日上午，尾隨學妹到教室，再叫她出來談判，石女為避免影響其他同學上課，走到教室外走廊和陳對話。石女問陳「到底要幹什麼？」，揚言要寄存證信函，陳突然拿出水果刀，她嚇得跑回教室，大喊「老師救我！」。陳追上，把石女的頭壓在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分3處傷口。

陳的父親在保一總隊任官，兒子每次開庭，他和妻子都到庭，妻子數度淚灑法庭。陳母表示，凶刀是她買給兒子上烹飪課用的。律師辯護稱，陳有亞斯伯格症，人際互動有障礙，不曉得拿捏分寸，當時是在對話後、被害人大叫才「持刀失控」，他沒有朝人的頭、頸揮刺，無殺人意圖。

檢察官認為，陳朝肩、頸刺劃，這部位有動脈、氣管，陳也承認「要讓她不說話」才動手，殺人犯意明確。告訴代理人也不滿陳總以「亞斯伯格症」當擋箭牌，讓亞斯伯格症遭汙名化，希望陳的雙親勇於面對兒子偏差行為。

石母批評陳的母親不檢討兒子平時的行徑，一味袒護，還認為兒子遭「不平等對待」，她女兒兩年多來接到180多通騷擾電話，對方還偽裝成同學、網路賣家聯繫，令人憤慨。石母說，陳高中階段就做過類似的事，大學時也因兩度性騷擾遭申誡，他總是把「對不起」當口頭禪，卻一犯再犯，女兒壓力非常大，身為人母她不能再有婦人之仁。

張姓助教證稱，當時力勸陳放下武器，陳喃喃自語「要去自首」，後來將水果刀丟到地上，高院認定陳知道拿刀揮刺是不法行為，並沒因精神障礙或心智缺陷而不能辨識行為違法，駁回律師精神鑑定聲請。高院認為陳手段凶殘，一審未考慮兩方沒有和解，且事發至今沒有補償被害人，因此加重其刑。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴。

世新大學學生陳政佑追求學妹不成，拿水果刀刺殺她，事後辯稱「沒有殺人意圖」，高等法...
世新大學學生陳政佑追求學妹不成，拿水果刀刺殺她，事後辯稱「沒有殺人意圖」，高等法院依殺人未遂罪判他6年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
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殺人亞斯伯格症世新大學
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