親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

牽台灣獼猴逛大街「好可愛」 飼主觸法渾然不知

2019-03-08 09:30聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市小港警分局桂陽路派出所本月3日下午4點多，接到民眾報案，有民眾牽著猴子在路邊遛達，警方接獲報案，直覺以為會不會是民眾看錯了，警方趕到路口時，一名國小五六年級男童牽著台灣獼猴，警方轉通報農業局處理，農業局4日抵達謝家，確認為台灣獼猴，將猴子帶回。台灣獼猴是野生動物，一般民眾任意飼養或捕殺，仍可受到6萬元以上30萬元以下罰鍰。

小港分局桂陽路派出所3日下午接獲民眾報案，「有猴子在路邊遛達」，警方當下深感疑惑，會不會是民眾看錯，趕到孔鳳路、桂陽路口時，發現一名男童以鐵製牽繩牽著一隻小猴子在路上散步，猴子看到陌生人靠近時，立即投入主人懷抱。

警方上前說明來意後，男童帶警方至家中找謝姓母親。謝女向警方稱，台灣獼猴是原住民朋友一個多月前贈送的，家人被猴子可愛的模樣所吸引且無法拒絕朋友好意，將獼猴如同寵物般飼養在家中，十分疼愛，卻不知自己可能已經觸法。

警方立即通報農業局前來查看，4日經農業局人員判定該隻猴子為台灣獼猴後帶回處置。

今年1月初，台灣獼猴從保育類動物改為一般類，但只要是野生動物受到「野生動物保育法」保障，一般民眾任意飼養或捕殺，仍有可能受到6萬元以上30萬元以下罰緩。

男童帶著台灣獼猴在街上散步。記者劉星君／翻攝
男童帶著台灣獼猴在街上散步。記者劉星君／翻攝
分享
男童帶著台灣獼猴在街上散步，路人報案，警方獲報後會同男童返家，請男童將獼猴關在籠...
男童帶著台灣獼猴在街上散步，路人報案，警方獲報後會同男童返家，請男童將獼猴關在籠子內。記者劉星君／翻攝
分享

台灣獼猴猴子
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

碩士夫買大麻救癌妻 法官開恩

2019-03-08 00:27

明池珍貴林木遭盜砍 逮3山老鼠

2019-03-07 23:34

台東ATM毀損案 嫌犯落網稱：一時興起想試槍

2019-03-08 09:28

19歲女拉K暴斃 3度送K到摩鐵 藥頭重判12年

2019-03-08 00:34

警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

女子遭假富商騙感情還淪詐欺被告 「做鬼不會放過你」

2019-03-07 19:26

可持久增粗那話兒？ 被亂掛名彰基擬控告壯陽藥業者

2019-03-07 19:07

影／2人遭槍擊砍殺案有11人涉案 起因利益談不攏

2019-03-07 18:55

吳瑞北提假處分擋管中閔掌台大 最高行駁回抗告確定

2019-03-07 18:29

柯P質疑判決書怎不同時公布 法界：想得太容易

2019-03-07 18:28

「不知酒精未退」酒駕判決逆轉 法官認不確定故意判3月

2019-03-07 18:00

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

婦聯會附隨組織案 合議庭裁定停止審理聲請釋憲

2019-03-07 17:47

向電玩業者收賄2300萬 「最貪女檢」陳玉珍今報到發監

2019-03-07 17:27

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

劇烈搖晃害死７月娃 非法保母：沒生過小孩不懂方法

2019-03-07 16:44

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29

影／愈關愈大尾？ 惡霸恐嚇竊盜還作勢揮刀砍人遭收押

2019-03-07 15:25

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲：判決書一周才公布很怪

2019-03-07 14:48

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

高雄國三女學生3樓教室墜樓 雙腿骨折

2019-03-07 13:03

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

辱警「奴才」男不起訴又被告 要求請乩童當通譯

2019-03-07 12:22

詐團機手與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 12:22

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

颱風愛車被路樹壓毀求國賠 法官：不可抗力免賠

2019-03-07 12:08

嘉市議員廖天隆已故 當選無效訴訟與否成攻防

2019-03-07 12:05

不滿「被假扮」 郭新政控告林麗君不起訴處分

2019-03-07 12:01

「喵喵啤酒」害妙齡女發狂暴斃 高院重判調毒男

2019-03-07 11:52

影／宜蘭出現磁鐵盜 專吸夾娃娃機

2019-03-07 11:51

阿瘦被《職人雜誌》告抄襲字體 逾告訴期獲不起訴

2019-03-07 11:46

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

侯漢廷被限制出境 繳10萬可與柯文哲去美國

2019-03-07 11:29

身心障礙男徒步16公里找姑姑 警協尋返家

2019-03-07 11:21

陪同柯文哲訪美 北院准侯漢廷具保出境

2019-03-07 11:13
看更多

熱門文章

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

警察人事再切割 新北警局長人事下周先交接

2019-03-07 23:31

貨櫃車煞車失靈連撞5車 基隆台62甲交通大打結

2019-03-07 12:41

綠島受刑人布條勒頸蓋棉被輕生 檢方：很罕見

2019-03-07 19:30

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

太囂張！山老鼠狂背木塊下山 阿里山鄉石夢谷再現盜伐

2019-03-07 16:46

拉Ｋ後像中邪 她臨終哭喊「快撐不住了」

2019-03-07 23:34

影╱桃園頭部槍擊案 竹聯幫長堂成員涉案

2019-03-07 11:13

碩士夫買大麻救癌妻 法官開恩

2019-03-08 00:27

天天都臨檢受不了？台中X-CUBE今宣布暫停營業

2019-03-07 15:30

特種店前鬥毆換警局長 蘇揆說法 侯友宜、韓國瑜不認同

2019-03-08 00:12

台南神壇壇主雙槍射殺尋仇男 被判18年

2019-03-07 11:29

「我上半身被他摸完了」 女生初吻被奪告色狼

2019-03-07 12:04

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

影／老婦撐傘穿越路口 被大貨車撞飛

2019-03-07 16:58

明池千年神木群被盜採 警逮3山老鼠

2019-03-07 14:14

影／蘇揆撂狠話 高雄警威力臨檢防街頭暴力

2019-03-08 02:06

不道德但不違法 男與小女友同居還生子獲判無罪

2019-03-07 21:27

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

豐原醫院院慶醫師合照 竟成國外壯陽藥代言照片

2019-03-07 10:59

尊嚴何在？ 蘇貞昌1句話 警察恐淪為特種行業「保全」

2019-03-08 09:00

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

基層刑警回應蘇貞昌 嘲諷「換掉局長」：那太容易啦

2019-03-07 19:05

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

護理師信推拿私處淋巴結「才能生」 遭整脊師性侵

2019-03-07 16:34

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

消防車撞死碩士機車騎士 死者家屬傷心痛哭

2019-03-07 11:45

影／偽造腦波送美判讀報告 醫師涉詐12病患

2019-03-07 20:00

貌美偽娘告叔叔性侵他 嬸嬸力證丈夫清白

2019-03-07 21:08

色男專挑嫩妹假車禍 女大生被帶摩鐵性侵拍影帶

2019-03-07 15:05

台東竊賊偷雞又偷吃滷味 警全力追緝

2019-03-07 11:06

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47

影╱台南家具行暗夜火警 住戶飽受驚嚇

2019-03-08 08:26

5歲遭堂伯狎、硬塞情趣用品 她上性教育才知「不對」

2019-03-08 07:59

婦人花700萬投資靈骨塔遭詐 驚覺根本沒買家

2019-03-07 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top