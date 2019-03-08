牽台灣獼猴逛大街「好可愛」 飼主觸法渾然不知

2019-03-08 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市小港警分局桂陽路派出所本月3日下午4點多，接到民眾報案，有民眾牽著猴子在路邊遛達，警方接獲報案，直覺以為會不會是民眾看錯了，警方趕到路口時，一名國小五六年級男童牽著台灣獼猴，警方轉通報農業局處理，農業局4日抵達謝家，確認為台灣獼猴，將猴子帶回。台灣獼猴是野生動物，一般民眾任意飼養或捕殺，仍可受到6萬元以上30萬元以下罰鍰。

小港分局桂陽路派出所3日下午接獲民眾報案，「有猴子在路邊遛達」，警方當下深感疑惑，會不會是民眾看錯，趕到孔鳳路、桂陽路口時，發現一名男童以鐵製牽繩牽著一隻小猴子在路上散步，猴子看到陌生人靠近時，立即投入主人懷抱。

警方上前說明來意後，男童帶警方至家中找謝姓母親。謝女向警方稱，台灣獼猴是原住民朋友一個多月前贈送的，家人被猴子可愛的模樣所吸引且無法拒絕朋友好意，將獼猴如同寵物般飼養在家中，十分疼愛，卻不知自己可能已經觸法。

警方立即通報農業局前來查看，4日經農業局人員判定該隻猴子為台灣獼猴後帶回處置。