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19歲女拉K暴斃 3度送K到摩鐵 藥頭重判12年

2019-03-08 00:34聯合報 記者呂開瑞許政榆／桃園報導

K他命為中樞神經抑制劑，會使人產生與現實環境解離的麻醉作用，使用過量恐會造成無可...
K他命為中樞神經抑制劑，會使人產生與現實環境解離的麻醉作用，使用過量恐會造成無可預測的危險。圖／聯合報系資料照片
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十九歲女子王思涵三度購買K他命吸食，拉K後突然發抖、發冷、口吐白沫，臨終前說「覺得身體很虛」，隨即暴斃。法官查出詹姓藥頭販賣毒品，嚴重影響社會治安，重判十二年一月徒刑。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，K他命為中樞神經抑制劑，會使人產生與現實環境解離的麻醉作用，使用過量恐會造成無可預測的危險，包括突然全身抽搐、呼吸停止、意識昏亂、肌肉震顫、流淚、心臟停止跳動及死亡等。

桃園地院調查，王思涵四年前因心情不佳，邀好友到汽車旅館談心紓壓，三度打電話購買K他命。她拉K後突然發抖、發冷，對好友說「眼前一片黑、身體好像不是自己的」，說完旋即倒地、送醫不治。

檢警根據通聯，查出詹姓藥頭三度送貨到賓館供王思涵拉K，導致王女疑吸毒過量中毒暴斃，另查出詹男多次販賣毒品。

法院審理時，詹男否認販賣毒品給王思涵，聲稱當天沒和王女連絡，手機門號早已停用，也沒去過汽車旅館送貨，懷疑是先前的雇主挾怨報復。

法官傳喚當時和王思涵共處的女性友人，友人表示，詹男三度送K他命到摩鐵，其中一次由她收下，對詹男印象深刻。

友人還指出，王女三度拉K後不到廿分鐘，突然蜷曲成一團，「好像中邪一樣」，眼睛歪斜、往上吊，還大哭尖叫「快撐不住了、覺得身體很虛」，隨即吐白沫暈倒，她拜託櫃台打電話送醫，但為時已晚。

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